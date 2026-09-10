ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت فراتر از اصول نزاکت دیپلماتیک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نماینده روسیه نزد سازمانهای بینالمللی در وین گفت: دشواریهای موجود در اجرای تعهدات پادمانی ایران که در گزارش مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی تشریح شده، بیدلیل و از هیچ پدید نیامده است.
بر اساس این گزارش، «میخائیل اولیانوف» در ادامه سخنانش تصریح کرد: این دشواریها پیامد مستقیم تجاوز بیدلیل، ناموجه و مغایر با حقوق بینالملل از سوی اسرائیل و ایالات متحده علیه تاسیسات هستهای ایران است که تحت پادمانهای آژانس قرار داشتند و در دو مرحله (خرداد ۱۴۰۴ و نیز در بازه اسفند ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵) اتفاق افتاد.
اولیانوف تأکید کرد: این حملات نقض مستقیم منشورهای سازمان ملل متحد و آژانس بینالمللی انرژی اتمی، حقوق بینالملل، قطعنامه مربوطه شورای امنیت سازمان ملل متحد و قطعنامههای کنفرانس عمومی آژانس محسوب میشوند.
این مقام ارشد روس همچنین در واکنش به ارجاع پرونده هسته ای ایران از شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت گفت: ارجاع موضوع عدم پایبندی به تعهدات پادمانی یک کشور به شورای امنیت، آن هم کشوری که هدف بمباران قرار گرفته و تاسیسات هستهای تحت پادمان آژانس در آن نیز مورد حمله قرار گرفته، فراتر از ابتداییترین موازین نزاکت دیپلماتیک است.
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در اقدامی سیاسی و جانبدارانه، پرونده ایران را به دلیل نقض تعهداتش به شورای امنیت ارجاع داد. این قطعنامه به پیشنهاد آمریکا و ۳ کشور اروپایی موسوم به ترویکای اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) به نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی پیشنهاد داده شده بود.
نظر شما