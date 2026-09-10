پیشگیری از خودکشی یک مسئولیت همگانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید منتظرالمهدی، معاون فرهنگی اجتماعی پلیس، با تأکید بر ضرورت توجه به پیشگیری از خودکشی اظهار کرد: خودکشی را نمیتوان صرفاً یک مسئله فردی یا پزشکی دانست، بلکه این پدیده در نقطه تلاقی عوامل روانشناختی، اجتماعی، خانوادگی و گاه بحرانهای عمیق وجودی شکل میگیرد.
وی افزود: پیشگیری از خودکشی نیازمند نگاهی چندبعدی و مشارکت همه اجزای جامعه است و در کنار توجه به عوامل خطر، باید عوامل محافظتکننده نیز تقویت شود.
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس با بیان اینکه انسان برای عبور از بحران بیش از نصیحت به رابطه، حمایت، احساس تعلق و افقی برای ادامه مسیر نیاز دارد، گفت: معناجویی یکی از مهمترین عوامل محافظتکننده است و هنگامی که انسان بتواند برای زندگی خود معنا، هدف و ارزش بیابد، حتی در مواجهه با رنج و دشواری، امکان بیشتری برای ادامه دادن و بازسازی زندگی خواهد داشت.
منتظرالمهدی ادامه داد: معنویت نیز میتواند به عنوان یکی از منابع مهم امید، آرامش و پیوند انسان با ارزشهای عمیق زندگی نقشآفرین باشد.
وی با تأکید بر ضرورت آموزش تابآوری از دوران کودکی و نوجوانی گفت: تابآوری به معنای نداشتن رنج و شکست نیست، بلکه توانایی مواجهه سازنده با دشواری، یادگیری از تجربه و بازگشت به مسیر زندگی است.
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس تصریح کرد: جامعه تابآور جامعهای نیست که در آن بحران وجود نداشته باشد، بلکه جامعهای است که انسانها در زمان بحران تنها نمیمانند.
وی همچنین بر اهمیت مداخله زودهنگام تأکید کرد و گفت: افسردگی، انزوای اجتماعی، تغییرات محسوس رفتاری و سایر نشانههای رنج روانی نباید عادیسازی یا نادیده گرفته شوند؛ تشخیص بهموقع، گفتوگوی همدلانه و ارجاع فرد به متخصصان سلامت روان میتواند از عمیقتر شدن بحران جلوگیری کند.
منتظرالمهدی با بیان اینکه کمک خواستن نشانه ضعف نیست، خاطرنشان کرد: کمک خواستن نشانه شناخت، شجاعت و مسئولیتپذیری است.
وی افزود: مسئولیت اجتماعی از جایی آغاز میشود که یاد بگیریم یکدیگر را ببینیم، بشنویم و در برابر رنج دیگران بیتفاوت نباشیم. خانوادهای که گفتوگو را جایگزین سرزنش میکند، مدرسهای که مهارتهای زندگی را آموزش میدهد، رسانهای که مسئولانه اطلاعرسانی میکند و نهادی که مسیر دسترسی به حمایت تخصصی را تسهیل میکند، همگی بخشی از نظام پیشگیری هستند.
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس گفت: پلیس نیز در کنار سایر نهادهای اجتماعی خود را بخشی از این مسئولیت میداند؛ مسئولیتی که از آگاهیبخشی و آموزش آغاز میشود و با شناسایی بهموقع، حمایت اجتماعی، مداخله زودهنگام و ارجاع تخصصی ادامه مییابد.
منتظرالمهدی در پایان تأکید کرد: پیشگیری از خودکشی یک اقدام مقطعی نیست، بلکه یک فرهنگ اجتماعی است؛ فرهنگ دیدن انسانی که رنج میکشد، شنیدن بدون قضاوت، کمک خواستن بدون شرمساری و باور به اینکه حتی در دشوارترین لحظهها میتوان امکان دیگری برای ادامه زندگی پیدا کرد.
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