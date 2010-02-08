90 موسسه قرآنی در لرستان فعالیت می کند

سید عارف علوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با تشریح فعالیتهای قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، اظهار داشت: طی 18 ماه اخیر به‌همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان 106 مؤسسه قرآنی در لرستان راه‌اندازی شد که از این تعداد مؤسسه 90 مورد آن فعال هستند.

وی افزود: این موسسات قرآنی زیر نظر ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرهای استان در زمینه برگزاری کلاسهای آموزش قرآن کریم فعالیت دارند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان ادامه داد: با راه‌اندازی این تعداد موسسه قرآنی اعتبارات بسیار خوبی برای استان جذب شده است.

علوی یادآور شد: تا اوایل سال گذشته رقمی که برای بخش قرآن توسط این اداره کل از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت می‌شد بسیار ناچیز بود اما در سال‌جاری موفق شدیم اعتبارات دریافتی این بخش را به رقم‌ قابل توجهی افزایش دهیم.

وی جذب 500 میلیون ریال برای احداث هر موسسه قرآنی، جذب 700 میلیون ریال اعتبار برای تامین محصولات فرهنگی موسسات قرآنی، جذب یک میلیارد و 760 میلیون ریال در بخش آموزش و جذب 300 میلیون ریال جهت تامین تجهیزات این مؤسسات قرآنی را از موفقیت‌های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در زمینه مؤسسات قرآنی برشمرد.