به گزارش خبرنگار مهر، روحالله قاسمی عصر یکشنبه در نشست شورای ترافیک شهرستان عسلویه، با تأکید بر ضرورت ساماندهی سرویسهای مدارس، اظهار کرد: با توجه به بازگشایی مدارس، فرآیند ساماندهی، هدایت و یکپارچهسازی سرویسهای مدارس شهرستان باید با جدیت دنبال شود.
وی افزود: شناسایی و سازماندهی سرویسها، نظارت بر فعالیت خودروهای سرویس مدارس و رعایت ضوابط و مقررات ترافیکی از جمله مواردی است که باید پیش از آغاز فعالیت مدارس مورد توجه قرار گیرد.
معاون عمرانی فرماندار عسلویه همچنین بر هماهنگی دستگاههای اجرایی و متولیان امر برای مدیریت ترافیک پیرامون مدارس، تسهیل تردد دانشآموزان و ارتقای ایمنی سرویسهای مدارس تأکید کرد.
در این نشست همچنین سایر مسائل مرتبط با ترافیک شهرستان و تمهیدات لازم برای آغاز سال تحصیلی جدید مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
بوشهر- معاون عمرانی فرماندار عسلویه گفت: با توجه به بازگشایی مدارس، فرآیند ساماندهی، هدایت و یکپارچهسازی سرویسهای مدارس شهرستان باید با جدیت دنبال شود.
به گزارش خبرنگار مهر، روحالله قاسمی عصر یکشنبه در نشست شورای ترافیک شهرستان عسلویه، با تأکید بر ضرورت ساماندهی سرویسهای مدارس، اظهار کرد: با توجه به بازگشایی مدارس، فرآیند ساماندهی، هدایت و یکپارچهسازی سرویسهای مدارس شهرستان باید با جدیت دنبال شود.
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