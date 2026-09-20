به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله قاسمی عصر یکشنبه در نشست شورای ترافیک شهرستان عسلویه، با تأکید بر ضرورت ساماندهی سرویس‌های مدارس، اظهار کرد: با توجه به بازگشایی مدارس، فرآیند ساماندهی، هدایت و یکپارچه‌سازی سرویس‌های مدارس شهرستان باید با جدیت دنبال شود.



وی افزود: شناسایی و سازماندهی سرویس‌ها، نظارت بر فعالیت خودروهای سرویس مدارس و رعایت ضوابط و مقررات ترافیکی از جمله مواردی است که باید پیش از آغاز فعالیت مدارس مورد توجه قرار گیرد.



معاون عمرانی فرماندار عسلویه همچنین بر هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و متولیان امر برای مدیریت ترافیک پیرامون مدارس، تسهیل تردد دانش‌آموزان و ارتقای ایمنی سرویس‌های مدارس تأکید کرد.



در این نشست همچنین سایر مسائل مرتبط با ترافیک شهرستان و تمهیدات لازم برای آغاز سال تحصیلی جدید مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.