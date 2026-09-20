آسفالت ۱۵۰ هزار مترمربع از معابر بافت فرسوده شادگان

به گزارش خبرنگار مهر، محمود اکبری فضلی شامگاه یکشنبه در آئین آغاز نهضت زیرسازی و آسفالت مناطق بازآفرینی شادگان بیان کرد: با تلاشهای نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی در سطح ملی و استانی، اعتباری معادل ۵۰ میلیارد تومان از محل مسئولیتهای اجتماعی وزارت نفت و همچنین یک هزار تن قیر از محل اعتبارات بازآفرینی شهری با ارزش ریالی حدود ۶۰ میلیارد تومان ابلاغ شد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان ادامه داد: بلافاصله پس از ابلاغ اعتبار، عملیات نقشهبرداری و برداشت سطح معابر آغاز شد و معابری که نیازمند زیرسازی و آسفالت جدید بودند، صورتجلسه شدند. در همین راستا پنج محله شادگان شامل شومه، عبودی، سعدی، جهانآرا و مشمولی که دارای بافت ناکارآمد و فرسوده هستند با اولویتسنجی توسط دفتر فنی فرمانداری و نماینده مشخص شدند.
وی گفت: در این پروژه، تأمین قیر بر عهده ادارهکل راه و شهرسازی از محل اعتبارات بازآفرینی و عملیات اجرایی بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان با بیان اینکه مراسم کلنگزنی این نهضت در محله مشمولی با حضور مسئولان و مردم انجام شد، تصریح کرد: ماشینآلات و تجهیزات زیرسازی و راه سازی در محل مستقر هستند. همچنین اکیپهای متخصص برای اصلاح نوارهای حفاری و آسفالتهای تخریبشده قدیمی تعیین شده و طبق پیشبینیهای انجام شده، ۱۵۰ هزار مترمربع از معابر این پنج محله بهسازی و آسفالت خواهد شد.
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