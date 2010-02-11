رهبر قنبری به خبرنگار مهر گفت: تدوین فیلم تلویزیونی "داشتن یا نداشتن" به پایان رسیده و امیرفردین صداگذاری آن را آغاز کرده ‌است. همچنبن مهران پورمندان آهنگسازی این فیلم تلویزیونی را بر عهده دارد. فکر می‌کنم فیلم تلویزیونی"داشتن یا نداشتن" اوایل اسفندماه آماده نمایش ‌شود.

فیلمنامه این فیلم به طور مشترک توسط حسین تراب‌نژاد، سارا خسروآبادی و رهبر قنبری نوشته شده است. قصه این فیلم درباره جوان طلبه‌ای است که بعد از فوت پدر بیشتر به فکر امرار معاش خانواده می‌افتد و در شهری که مشغول تحصیل است به کار کردن می‌پردازد و در همین راستا اتفاقاتی برای او رخ می دهد.

بهزاد بیک‌محمدی، رحمان باقریان، محمود سالاروند، محمد مهدی چایانی، عقیل تقی زاده، محمد ولی زادگان، بتول ابراهیمیان، پریناز ایزدیاردر این فیلم بازی می‌کنند.

دیگر عوامل این فیلم عبارتند از مدیر تولید: سید حسین یعقوبی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: بابک نبی زاده، مدیر تصویر برداری: هادی شلالوند، صدابردار: مسعود شاهوردی، طراح چهره پردازی: عبدالله صفدری، طراح صحنه و لباس: امیرحسین غلامی، منشی صحنه : روح‌الله ظریف، مدیر تدارکات : یعقوب پورخدایار، مجری طرح مؤسسه فرهنگی هنری وصف صبا.





