به گزارش خبرنگار مهر، اکران عمومی این فیلم از فردا 28 بهمن ماه در سینماهای جوان، پردیس ملت، پردیس زندگی، آزادی، عصر جدید، اریکه ایرانیان و... آغاز می شود.
فیلم داستان رفتگری است که حین جمع آوری زباله به راز یک زن تنها پی میبرد و دنبال راهی است که از زن حمایت کند. لیلا حاتمی، فرزین محدث و محمد اسکندری بازیگران اصلی "شاعر زباله ها" هستند.
از عوامل تولید می توان به محمد آلادپوش :مدیر فیلمبرداری، عبدالله اسکندری: چهره پرداز، محمدرضا درویشی :آهنگساز اشاره کرد. این فیلم در جشنوارههای خارجی جوایزی را دریافت کرده است.
محمد احمدی کارگردانی فیلم "حقیقت گمشده" و تهیهکنندگی فیلمهای"حریم" و "لطفا مزاحم نشوید" را در کارنامه دارد.
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