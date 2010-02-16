  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۴۲

"شاعر زباله‌ها" روی پرده می‌رود

"شاعر زباله‌ها" روی پرده می‌رود

اکران فیلم "شاعر زباله ها" ساخته محمد احمدی از چهارشنبه 28 بهمن آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اکران عمومی این فیلم از فردا 28 بهمن ماه در سینماهای جوان، پردیس ملت، پردیس زندگی، آزادی، عصر جدید، اریکه ایرانیان و... آغاز می شود.

 فیلم داستان رفتگری است که حین جمع آوری زباله به راز یک زن تنها پی می‌برد و دنبال راهی است که از زن حمایت کند. لیلا حاتمی، فرزین محدث و محمد اسکندری بازیگران اصلی "شاعر زباله ها" هستند.

از عوامل تولید می توان به  محمد آلادپوش :مدیر فیلمبرداری، عبدالله اسکندری: چهره پرداز، محمدرضا درویشی :آهنگساز  اشاره کرد. این فیلم در جشنواره‌های خارجی جوایزی را دریافت کرده است.

محمد احمدی کارگردانی فیلم "حقیقت گمشده" و تهیه‌کنندگی فیلم‌های"حریم" و "لطفا مزاحم نشوید" را در کارنامه دارد.

کد مطلب 1035377

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها