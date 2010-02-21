دومین شب شعر "دولخ" در کرمان برگزار می شود

سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: دومین شب شعر طنز "دولخ" به همت دفتر طنز و واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری استان کرمان هشت اسفند ماه با حضور طنز پردازان استانهای کرمان، تهران و اصفهان در تالار مجموعه فرهنگی ورزشی برق منطقه ای کرمان برگزار می شود.

وی همچنین از برگزاری اختتامیه نخستین جشنواره استانی هنر و رسانه در کرمان خبر داد.

سالاری اضافه کرد: اختتامیه این جشنواره نیز 9 اسفند ماه در تالار مجموعه فرهنگی برق منطقه ای کرمان برگزار می شود.

وی گفت: در اولین دوره برگزاری این جشنواره 134 اثر شرکت کردند که درنهایت 95 اثر در محرله داوری حضور یافته اند.

رئیس حوزه هنری کرمان از برگزاری ارکستر ملی کرمان در این جشنواره خبرداد و گفت: آئین اختتامیه جشنواره گروه ارکستر ملی کرمان نیز قطعاتی را اجرا خواهد کرد.

وی گفت: کارگاههای آموزشی ویژه خبرنگاران بخش فرهنگ و هنر مطبوعات در رشته های خبر، گزارش، مقاله، مصاحبه و یادداشت با حضور اساتید مجرب کشور نیز در حاشیه این جشنواره برگزار می شود.