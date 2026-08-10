گمرک چهارمحال و بختیاری مجاز به ترخیص خودرو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق بخشنامه گمرک ایران، گمرک استان چهارمحال و بختیاری به گمرکات مجاز به ترخیص خودرو سواری اضافه شد.

در این بخشنامه آمده است: با توجه به موافقت معاونت محترم امور گمرکی در ارجاع شماره ۸۴۰۲۵۴۱۸، نامه شماره ۴۴۲۱۱۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷، گمرک استان چهارمحال و بختیاری بدین‌وسیله به‌عنوان گمرک مجاز برای ترخیص خودرو تعیین می‌گردد.

مقتضی است دستور فرمایید با رعایت کلیه مقررات مربوطه، اقدامات لازم معمول نمایند.

بدیهی است فراهم آوردن زیرساخت‌های فنی و آموزشی مرتبط با کارکنان و سایر الزامات مورد نیاز و همچنین نظارت بر حسن اجرای بخشنامه، با رعایت کامل قوانین و مقررات، بر عهده آن گمرک خواهد بود.

گفتنی است چهارمحال و بختیاری فاقد مرز مشترک با کشورهای خارجی است و از طریق استان‌های همجوار به مرزهای بین‌المللی کشور دسترسی دارد.