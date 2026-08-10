ضوابط جدید ثبت سفارش خودرو از محل بند «ر»

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای شرایط ادامه فرایند برای پرونده‌های ثبت سفارش خودروی سواری از محل بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴» را اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع می رساند بر اساس تصمیمات اتخاذ شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بازررسی کل کشور، پرونده‌های ثبت سفارش خودروهای سواری موضوع بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در صورت دارا بودن یکی از شرایط زیر امکان ادامه فرایند را خواهند داشت:

۱- برای پرونده‌های ثبت سفارش قبلی که از محل سپرده ارزی خود و دیگران ثبت سفارش شده‌اند و دارای تامین ارز برای بخشی از مبلغ ثبت سفارش می‌باشند، در صورت داشتن قبض انبار تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ برای کالاهای موضوع ثبت سفارش و عدم افزایش مبلغ و تعداد/مقدار کالاها، امکان ادامه فرآیند با همان محل تامین ارزهای سپرده خود و دیگران فراهم می باشد. لازم به ذکر است صحت اطلاعات قبض انبار، توسط دفتر صنایع خودرو، نیرومحرکه و حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت کنترل خواهد شد.

۲- پرونده‌های ثبت سفارش قبلی که از محل سپرده ارزی خود و دیگران ثبت سفارش شده‌اند و مبلغ ثبت سفارش به صورت کامل تامین ارز نشده است و تعدادی از خودروهای موضوع ثبت سفارش با ارائه تعهد مبنی بر عدم دریافت ارز از بانک مرکزی (بر اساس بند ۴۵ مصوبه شورای عالی امنیت کشور)، از گمرک ترخیص شده‌اند می توانند برای قسمتی از ثبت سفارش که بدون تامین ارز از گمرک ترخیص شده است، سفارش جدید با نوع عملیات ارزی بدون انتقال ارز و با رعایت نکات زیر ایجاد نمایند.

*این موارد می‌بایست در زمان افتتاح ثبت سفارش جدید محل تامین ارز «از محل بند ۹ ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات - موضوع خودرو سواری ترخیص شده از محل بند ۴۵ بسته مقاوم سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری» را انتخاب نمایند.

*تاریخ افتتاح ثبت سفارش جدید از این محل تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ امکان پذیر است و در زمان ثبت کالا صرفا می ‌بایست وضعیت نمایندگی «واردات خودرو سواری از محل بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴» انتخاب شود.

۳- پرونده‌های ثبت سفارشی که پیش از این با نوع عملیات ارزی بانکی ثبت سفارش شده اند و فاقد تامین ارز می‌باشند، به شرط داشتن قبض انبار تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ می‌توانند با ویرایش نوع عملیات ارزی به بدون انتقال ارز و انتخاب محل تامین ارز «از محل بند ۹ ماده ۳۸ ایین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات - موضوع بند ۴۵ بسته مقاوم سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری» ادامه فرایند دهند. لازم به ذکر است کنترل اطلاعات قبض انبار بر عهده دفتر صنایع خودرو، نیرومحرکه و حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت است.