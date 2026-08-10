خادمان «مسیر بهشت» در مشهد؛ از ویلچررانی تا امدادرسانی

خبرگزاری مهر- گروه استانها، عاطفه وفائیان: این روزها، مشهد بیش از همیشه بوی زیارت میدهد؛ بوی اشک، نذر، سلام و دلهایی که در ازدحام جمعیت، تنها یک مقصد را میشناسند؛ حرم حضرت رضا علیهالسلام. در این روزها، زائران با کولهباری از خستگی راه، اما با نوری در نگاه، خود را به مشهد میرسانند. برخی پیاده آمدهاند، برخی با خانواده، برخی سالخورده و کمتوان، برخی با کودکانی در آغوش؛ اما همه با یک امید مشترک قدم برمیدارند. دهه پایانی صفر، موسم آشکار شدن همین عشق مردمی است؛ عشقی که نه در شعار، که در قدمها، خدمتها، اشکها و دستهایی که به یاری دیگری بلند میشود، دیده میشود. در دهه پایانی صفر برای مشهد، تنها یک مناسبت تقویمی نیست؛ فصل بیدار شدن ظرفیتهای مردمی و ایمانی شهر است. از جادههای منتهی به مشهد تا ورودیهای حرم مطهر، از مواکب ساده مردمی تا ایستگاههای امدادی و خدمترسانی، همهچیز حالوهوای یک میزبانی بزرگ دارد. مردمی که خود را خادم زائر میدانند، در این روزها با همه توان به میدان میآیند تا هیچ زائری در مسیر زیارت، احساس ناتوانی نکند.
برگزاری پنجمین دوره طرح ملی «قدمبهقدم» هلال احمر در مشهد
حجتالاسلام اسدالله اسدی، مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در جمعیت هلال احمر خراسان رضوی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح «قدمبهقدم» که امسال پنجمین سال اجرای ملی و کشوری خود را پشت سر میگذارد، بحمدالله هر سال نسبت به سال گذشته با نگاه بهتر و کیفیت بالاتری برگزار شده است. این طرح از روز دوشنبه نوزدهم مردادماه آغاز میشود و تا روز جمعه ادامه دارد؛ در این مدت جوانان جمعیت هلال احمر از سراسر کشور به مشهد مقدس مشرف میشوند تا به زائرانی که نیازمند ویلچر هستند، خدمترسانی کنند.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در جمعیت هلال احمر خراسان رضوی با بیان اینکه این خدمت برای جوانان هلال احمر یک افتخار است، گفت: جوانان ما با حضور در این طرح، در اقیانوس محبت امام علی بن موسیالرضا علیهالسلام غوطهور میشوند و خدمت به زائران حضرت رضا علیهالسلام را افتخاری بزرگ برای خود میدانند.
وی با اشاره به ماهیت فرهنگی و اعتقادی طرح «قدمبهقدم» بیان کرد: اصل و کلیت این طرح، یک حرکت ارزشی، فرهنگی، اعتقادی و دینی است و تلاش شده تا در کنار خدمترسانی به زائران، برنامههای معنوی و معرفتی نیز برای جوانان و امدادگران پیشبینی شود. مراسم اذن خدمت این طرح روز سهشنبه بیستم مردادماه در رواق دارالرحمه حرم مطهر رضوی برگزار میشود و آیتالله معزی، نماینده ولیفقیه در جمعیت هلال احمر کشور نیز در این مراسم حضور خواهد داشت. در این مراسم حدود چهار هزار نفر از جوانان و امدادگران هلال احمر حضور خواهند داشت و از فضای ملکوتی و معنوی بارگاه منور امام رضا علیهالسلام بهرهمند میشوند و از حضرت رضا علیهالسلام برای خدمت به زائران ایشان اذن میگیرند.
اسدی با اشاره به همراهی مبلغان دینی با کاروانهای جوانان هلال احمر گفت: در جریان اجرای این طرح، کانونهای طلاب هلال احمر از سراسر کشور همراه جوانان عازم مشهد هستند؛ بهگونهای که به ازای هر ۴۰ نفر از جوانانی که از هر استان در این طرح حضور پیدا میکنند، یک مبلغ و طلبه حوزه علمیه نیز به عنوان عضو کانون طلاب، از مبدأ تا زمان بازگشت در کنار آنان خواهد بود.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در جمعیت هلال احمر خراسان رضوی با بیان اینکه طلاب حاضر در طرح تنها به فعالیت تبلیغی محدود نمیشوند، اظهار کرد: این طلاب همانند جوانان هلال احمر در خدمترسانی میدانی نیز مشارکت دارند و خودشان نیز در کنار جوانان، ویلچررانی میکنند.
وی با اشاره به حضور جوانان از استانهای مختلف کشور در مشهد گفت: یکی از جلوههای فرهنگی این طرح، اجرای عزاداریهای سنتی استانهای مختلف است؛ جوانان هر استان، آیینها و سبکهای عزاداری سنتی منطقه خود را در محل اقامت اجرا میکنند و این موضوع فضای معنوی ویژهای را در ایام پایانی ماه صفر رقم میزند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از برنامههای پیشبینیشده، بهرهمندی از ظرفیت معنوی شهید گمنام هلال احمر واقع در خیابان امام خمینی، میدان دهدی است.بر اساس برنامهریزی انجامشده، هر شب بعد از نماز مغرب و عشا، یک برنامه عزاداری سنتی در جوار این شهید گمنام برگزار خواهد شد تا جوانان و امدادگران از این فضای معنوی و انقلابی نیز بهرهمند شوند.
استقرار ۴۷ پایگاه جادهای و ۳۴ ایستگاه امدادی در مسیرهای منتهی به حرم رضوی
غلامرضا صیادی، معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلالاحمر خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامههای این جمعیت در دهه پایانی ماه صفر اظهار کرد: جمعیت هلالاحمر استان در این ایام در دو فاز، خدمات امدادی و حمایتی خود را به زائران حضرت علیبنموسیالرضا (ع) ارائه میکند. فاز نخست این خدمات در مسیرهای ورودی به مشهد مقدس و در ابتدای ورودیهای استان اجرا میشود که در این بخش ۴۷ پایگاه بینجادهای و ایستگاه خدمات زائر فعال شده است.
معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلالاحمر خراسان رضوی ادامه داد: در مجموع، این طرح با حدود ۷ هزار نیرو در جادهها در حال اجراست و نیروهای هلالاحمر پوشش امدادی مسیرهای جادهای و زائران پیاده را بر عهده دارند.
وی با اشاره به استقرار امکانات درمان اضطراری در مسیرهای منتهی به مشهد بیان کرد: در قالب این طرح، ایستگاههایی برای درمانهای اضطراری پیشبینی شده و پنج ایستگاه تیپ یک نیز خدمات درمان اضطراری و اقدامات اورژانسی را ارائه میکنند. بیش از ۵۰ آمبولانس در مسیر جادهها مستقر هستند و پوشش امدادی جادهها و همچنین زائران پیاده در دستور کار نیروهای هلالاحمر قرار دارد.
صیادی با تشریح خدمات داخل شهر مشهد نیز اظهار کرد: در مسیرهای منتهی به حرم مطهر رضوی، ۳۴ ایستگاه پوشش امدادی و ۱۲ ایستگاه خدمات ویلچر توسط جوانان جمعیت هلالاحمر فعال میشود.
معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلالاحمر خراسان رضوی ادامه داد: فعالیت ایستگاههای ویلچررانی نیز از بعدازظهر بیستم مردادماه آغاز میشود و این ایستگاهها خدمات خود را به زائران ارائه خواهند داد.
ارائه خدمات ویلچر به زائران رضوی در ۱۲ ایستگاه مشهد
رضا مومنزاده، معاون امور جوانان جمعیت هلالاحمر خراسان رضوی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مخاطبان اصلی خدمات ما، ناتوانان، کمتوانان، آسیبدیدگان و سالمندانی هستند که در ایام دهه پایانی ماه صفر برای تشرف به حرم مطهر رضوی نیازمند خدمات ویلچر و همراهی نیروهای خدمترسان هستند.
معاون امور جوانان جمعیت هلالاحمر خراسان رضوی با بیان اینکه در این ایام به دلیل حضور گسترده زائران و مشتاقان حضرت رضا (ع) و برپایی دستههای عزاداری، برخی مسیرهای منتهی به حرم مطهر توسط پلیس راهور مسدود یا محدود میشود، تصریح کرد: همین موضوع تردد سالمندان، افراد کمتوان و زائرانی را که نیازمند حمایت هستند، دشوار میکند و به همین دلیل پیشبینی خدمات ویلچر در مسیرهای منتهی به حرم مطهر رضوی انجام شده است. بر همین اساس، ۱۲ ایستگاه خدمات ویلچر در ورودیهای منتهی به حرم مطهر رضوی و مسیرهای پرتردد از جمله خیابان امام رضا (ع)، ورودی شیرازی از میدان شهدا تا حرم، ورودی نواب، طبرسی، خیابان اندرزگو و همچنین برخی پیادهراهها و بستهای حرم مطهر مانند بست آیتالله طبسی مستقر شده است.
مومنزاده افزود: این ۱۲ ایستگاه در مدت چهار روز، در شیفتهای ۶ ساعته و بهصورت ۲۴ ساعته به زائران و مجاوران خدمات ارائه میکنند.
معاون امور جوانان جمعیت هلالاحمر خراسان رضوی درباره نقاط استقرار این ایستگاهها نیز توضیح داد: ایستگاههای خدمات ویلچر با فواصل مشخص در میدان بسیج، چهارراه دانش، میدان بیتالمقدس، بابالرضا (ع)، چهارراه خسروی، بست آیتالله طبسی، میدان شهدا، چهارراه شهدا، بست شیخ طوسی، چهارراه مقدم، بست طبرسی، بست نواب و ورودیهای منتهی به رینگ اصلی حرم مطهر رضوی برپا شدهاند که خدمات این ایستگاهها از روزهای دوشنبه و سهشنبه آغاز میشود.
وی در ادامه درباره فعالیت تیمهای سحر نیز اظهار کرد: اگرچه تمرکز اصلی طرح «قدمبهقدم در مسیر بهشت» بر خدمات ویلچر در محدوده شهر مشهد و اطراف حرم مطهر رضوی است، اما طرح سحر نیز همزمان با ورود زائران و مجاوران از روز بعد از اربعین در ورودیهای استان و مسیرهای مواصلاتی به مشهد مقدس فعال شده است. در مسیرهایی که کاروانهای پیاده در حرکت هستند و همچنین محورهایی که زائران بهصورت خودرویی تردد میکنند، در ایستگاههای هلالاحمر کمپهایی با فعالیت تیمهای سحر آماده شده است. اعضای تیمهای سحر در این ایستگاهها خدماتی از جمله کمکهای اولیه روانشناختی، ایجاد فضاهای دوستدار کودک، حمایتهای روانی از کودکان و ارائه آموزشهای ایمنی به زائران پیاده، زائران خودرویی و خانوادههای آنان را انجام میدهند. این خدمات تا ورودی مشهد در جادهها ارائه میشود و پس از ورود زائران به مشهد، تمرکز اصلی بر خدمات ویلچر در داخل شهر و همچنین خدمات امدادی تیمهای دادرس پیشرفته خواهد بود.
مومنزاده خاطرنشان کرد: علاوه بر این، در برخی مواکب از جمله مواکب میدان دهدی، مزار شهید گمنام و سایر مواکبی که هماهنگی و پشتیبانی آنها انجام شده است، تیمهای سحر مستقر میشوند و خدمات لازم را به کودکان و خردسالان ارائه خواهند کرد.
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