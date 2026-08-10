به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد بوربور، ظهر دوشنبه، در نشست خبری به مناسبت هفته خبرنگار، با گرامیداشت یاد شهدای خبرنگار اظهار کرد: ما در یک جنگ تمام‌عیار با دشمن قرار داریم و یکی از مهم‌ترین عرصه‌های این نبرد، حوزه رسانه است.

وی افزود: دشمن برای هر اقدام عملیاتی، ۲۰ اقدام در فضای مجازی و رسانه انجام می‌دهد تا زمینه اقدامات بعدی خود را فراهم کند و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت فوق‌العاده رسانه در معادلات جنگی است.

فرمانده سپاه پردیس تصریح کرد: حتی پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی نیز بدون مدیریت صحیح رسانه‌ای نمی‌تواند پیروزی را تثبیت کند و اگر روایت درست از وقایع شکل نگیرد، ممکن است یک پیروزی میدانی به شکستی روانی در داخل کشور تبدیل شود.

بوربور با اشاره به نقش خبرنگاران در شرایط جنگی گفت: خبرنگاران در جنگ همچون رزمندگان در خط مقدم حضور داشتند و با وجود سختی‌ها و نقدهای مختلف، در کنار نیروهای مسلح و مردم ایستادند و رسالت خود را انجام دادند.

وی ادامه داد: روایت‌های دقیق و پوشش مناسب رسانه‌ای، شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های خبری نقش مهمی در ایجاد انگیزه در خانواده‌ها و تثبیت روحیه مقاومت در جامعه داشته است.

فرمانده سپاه پردیس با تأکید بر نقش مطالبه‌گری رسانه‌ها اظهار کرد: با توجه به کمبودهای زیرساختی شهرستان، خبرنگاران باید پیش‌قراول انتقال صدای مردم به مسئولان استانی و کشوری باشند.

بوربور افزود: خبرنگاران در کنار انعکاس مطالبات مردم، باید خدمات انجام‌شده را نیز به‌درستی روایت کنند تا ضمن پیگیری مشکلات، امید و آرامش در جامعه تقویت شود.

وی همچنین با اشاره به نیازهای رسانه‌ای شهرستان پردیس گفت: راه‌اندازی یک برنامه خبری تصویری منسجم از نیازهای این شهرستان است و با وجود استعدادهای موجود در میان جوانان و نوجوانان، هنوز چنین برنامه‌ای شکل نگرفته است.

فرمانده سپاه شهرستان پردیس نبود دفتر و جایگاه مناسب برای فعالیت خبرنگاران را از دیگر مشکلات این حوزه دانست و خواستار همکاری مسئولان و فرماندار برای ایجاد فضای کاری مناسب برای اصحاب رسانه شد.

بوربور در پایان از تلاش خبرنگاران در دوران جنگ و دفاع از کشور قدردانی و بر استمرار جلسات هم‌اندیشی با اصحاب رسانه تأکید کرد.