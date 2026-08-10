  1. استانها
  2. تهران
۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۸

بوربور: رسانه دست برتر جنگ امروز را مشخص می‌کند

بوربور: رسانه دست برتر جنگ امروز را مشخص می‌کند

پردیس- فرمانده سپاه پردیس با تأکید بر نقش راهبردی رسانه در جنگ‌های نوین گفت: دست برتر جنگ را رسانه مشخص می‌کند و بدون روایت صحیح، حتی پیروزی‌های میدانی نمی‌تواند در افکار عمومی تثبیت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد بوربور، ظهر دوشنبه، در نشست خبری به مناسبت هفته خبرنگار، با گرامیداشت یاد شهدای خبرنگار اظهار کرد: ما در یک جنگ تمام‌عیار با دشمن قرار داریم و یکی از مهم‌ترین عرصه‌های این نبرد، حوزه رسانه است.

وی افزود: دشمن برای هر اقدام عملیاتی، ۲۰ اقدام در فضای مجازی و رسانه انجام می‌دهد تا زمینه اقدامات بعدی خود را فراهم کند و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت فوق‌العاده رسانه در معادلات جنگی است.

فرمانده سپاه پردیس تصریح کرد: حتی پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی نیز بدون مدیریت صحیح رسانه‌ای نمی‌تواند پیروزی را تثبیت کند و اگر روایت درست از وقایع شکل نگیرد، ممکن است یک پیروزی میدانی به شکستی روانی در داخل کشور تبدیل شود.

بوربور با اشاره به نقش خبرنگاران در شرایط جنگی گفت: خبرنگاران در جنگ همچون رزمندگان در خط مقدم حضور داشتند و با وجود سختی‌ها و نقدهای مختلف، در کنار نیروهای مسلح و مردم ایستادند و رسالت خود را انجام دادند.

وی ادامه داد: روایت‌های دقیق و پوشش مناسب رسانه‌ای، شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های خبری نقش مهمی در ایجاد انگیزه در خانواده‌ها و تثبیت روحیه مقاومت در جامعه داشته است.

فرمانده سپاه پردیس با تأکید بر نقش مطالبه‌گری رسانه‌ها اظهار کرد: با توجه به کمبودهای زیرساختی شهرستان، خبرنگاران باید پیش‌قراول انتقال صدای مردم به مسئولان استانی و کشوری باشند.

بوربور افزود: خبرنگاران در کنار انعکاس مطالبات مردم، باید خدمات انجام‌شده را نیز به‌درستی روایت کنند تا ضمن پیگیری مشکلات، امید و آرامش در جامعه تقویت شود.

وی همچنین با اشاره به نیازهای رسانه‌ای شهرستان پردیس گفت: راه‌اندازی یک برنامه خبری تصویری منسجم از نیازهای این شهرستان است و با وجود استعدادهای موجود در میان جوانان و نوجوانان، هنوز چنین برنامه‌ای شکل نگرفته است.

فرمانده سپاه شهرستان پردیس نبود دفتر و جایگاه مناسب برای فعالیت خبرنگاران را از دیگر مشکلات این حوزه دانست و خواستار همکاری مسئولان و فرماندار برای ایجاد فضای کاری مناسب برای اصحاب رسانه شد.

بوربور در پایان از تلاش خبرنگاران در دوران جنگ و دفاع از کشور قدردانی و بر استمرار جلسات هم‌اندیشی با اصحاب رسانه تأکید کرد.

کد مطلب 6913173

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها