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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۹

روایت محمدی از پرتاب اوت جنجالی در روسیه؛ بیش از ۱۰ پاس گل داده‌ام

روایت محمدی از پرتاب اوت جنجالی در روسیه؛ بیش از ۱۰ پاس گل داده‌ام

مدافع ایرانی تیم فوتبال اسپارتاک کوستروما روسیه اعلام کرد تاکنون ۱۰ پاس گل از طریق پرتاب اوت برای هم تیمی های خود فراهم کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر محمدی مدافع ایرانی تیم فوتبال اسپارتاک کوستروما، درباره پرتاب اوت آکروباتیک خود در دیدار هفته پنجم لیگ PARI روسیه برابر اسکا خاباروفسک که به گل تیمش منجر شد، صحبت هایی را مطرح کرد.

رسانه «sport۲۴» روسیه نوشت: محمدی در دقیقه ۸۳ این مسابقه پیش از اجرای پرتاب اوت یک پشتک زد و سپس توپ را به مرکز محوطه جریمه فرستاد تا سرگئی بوگریف با ضربه سر دروازه اسکا-خاباروفسک را باز کند.

مدافع ایرانی در این‌باره گفت: در کودکی ژیمناستیک کار می‌کردم. از سنین پایین در فوتبال، پرتاب اوت با پشتک را تمرین می‌کردم. حدود هفت سال پیش، نخستین پاس گل خود را با این روش در ایران دادم و در مجموع طی دوران حرفه‌ای‌ام بیش از ۱۰ پاس گل به این شکل داشته‌ام.»

محمدی در ادامه گفت: «وقتی برای حضور در روسیه دعوت شدم، مطمئن بودم که اینجا هم می‌توانم چنین کاری انجام دهم.»

کد مطلب 6913135
بهنام روان پاک

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