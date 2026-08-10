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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۸

صادرات گاو شیری آزاد شد

صادرات گاو شیری آزاد شد

وزارت صنعت، معدن و تجارت با صادرات گاو شیری با کدهای طبقه‌بندی مشخص به‌صورت مجاز مشروط موافقت کرد؛ این مجوز تا اطلاع ثانوی و با تأیید سیستمی در سامانه EPL معتبر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران در بخشنامه‌ای موضوع موافقت با صادرات گاو شیری به‌صورت مجاز مشروط را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: پیرو دستورالعمل شماره ۹۸/۱۴۰۵/۶۱۰۱۱۷/د مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷، با موضوع «مستثنیات ممنوعیت صادرات کالاهای فصول ۱ تا ۲۴ جداول ضمیمه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات»، به پیوست تصویر نامه شماره ۸۳۲۰۲۹۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، منضم به نامه شماره ۵۷۱۳۵۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ سرپرست محترم معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، در خصوص اعلام موافقت با صادرات گاو شیری با کدهای طبقه‌بندی ۰۱۰۲۲۱۱۰، ۰۱۰۲۲۱۹۰ و ۰۱۰۲۲۹۰۰ به‌صورت مجاز مشروط، با تأیید سیستمی آقای حسین مهربان (کد ملی ۰۹۳۴۸۷۷۵۵۶) در سامانه EPL، جهت آگاهی و اقدام لازم، با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه، ارسال می‌گردد.

صادرات گاو شیری آزاد شد

کد مطلب 6913130
سمیه رسولی

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