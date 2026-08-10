صادرات گاو شیری آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران در بخشنامه‌ای موضوع موافقت با صادرات گاو شیری به‌صورت مجاز مشروط را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: پیرو دستورالعمل شماره ۹۸/۱۴۰۵/۶۱۰۱۱۷/د مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷، با موضوع «مستثنیات ممنوعیت صادرات کالاهای فصول ۱ تا ۲۴ جداول ضمیمه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات»، به پیوست تصویر نامه شماره ۸۳۲۰۲۹۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، منضم به نامه شماره ۵۷۱۳۵۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ سرپرست محترم معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، در خصوص اعلام موافقت با صادرات گاو شیری با کدهای طبقه‌بندی ۰۱۰۲۲۱۱۰، ۰۱۰۲۲۱۹۰ و ۰۱۰۲۲۹۰۰ به‌صورت مجاز مشروط، با تأیید سیستمی آقای حسین مهربان (کد ملی ۰۹۳۴۸۷۷۵۵۶) در سامانه EPL، جهت آگاهی و اقدام لازم، با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه، ارسال می‌گردد.