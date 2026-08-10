به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام جلیلیان اظهار کرد: از امروز ۱۹ مردادماه کارتبلیت شهروندانی که تاکنون برای مهاجرت کارت قدیمی خود اقدام نکردهاند، در دستگاههای پذیرش کارت اتوبوس قابل استفاده نخواهد بود و شهروندان ملزم هستند پیش از استفاده از خدمات اتوبوسرانی، فرایند مهاجرت کارت خود را به نتیجه برسانند.
وی افزود: پس از مراجعه شهروند به دستگاه پذیرش کارت اتوبوس با کارت قدیمی که فرآیند مهاجرت آن محقق نشده بود، پیام مربوط به ضرورت مهاجرت کارت روی دستگاه به شهروند نمایش داده میشود.
جلیلیان گفت: شهروندان برای فرآیند مهاجرت کارت میتوانند به نزدیکترین باجه شارژ کارت که این امکان را دارد، مراجعه کنند و از متصدی باجه درخواست کنند فرآیند مهاجرت کارت برای آنها ارائه شود.
معاون برنامهریزی شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان از شهروندان خواست فرایند مهاجرت کارت قدیمی خود را به زمان استفاده از خدمات اتوبوسرانی موکول نکنند و پیش از مراجعه به ایستگاهها و استفاده از ناوگان اتوبوسرانی، در باجههای مربوطه اقدام کنند.
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