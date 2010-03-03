پرتو اشراق مترجم و پژوهشگر موسیقی در گفتگو با خبرنگار از انتشار قریب‌الوقوع دو جلد دیگر از مجموعه‌ای درباره موسیقی که تاکنون چهار جلد آن توسط انتشارات ناهید منتشر شده است خبر داد و گفت: دو کتاب درباره موسیقی پاپ و موسیقی راک از این مجموعه را به پایان رسانده و به ناشر داده‌ام.

وی ادامه داد: از این دو جلد تاکنون "موسیقی پاپ" مجوز گرفته و به زودی منتشر می‌شود. در این کتاب که بیش از 400 صفحه دارد تاریخ موسیقی پاپ از قرن 11 میلادی تاکنون بررسی می‌شود.

مترجم و مولف کتاب "سرگذشت موسیقی جاز" توضیح داد: این کتاب تاریخ موسیقی پاپ در جهان را بازنگری کرده و چهره‌های شاخص این موسیقی در دوره معاصر را معرفی کرده و کارها و جایگاه هنری آنها را بررسی می‌کند.

اشراق تاکید کرد: در بخش پایانی کتاب به معرفی چهره‌های شاخص همراه با عکس و زندگینامه آنها و معرفی آثارشان پرداخته‌ام که این بخش از کتاب تالیفی است و دیگر فصلهای آن ترجمه‌ای از مقالات و نوشته‌هایی به زبان انگلیسی و حاصل پژوهشهای نویسندگانی چون هارولد روزنبرگ است.

این مترجم بیان کرد: مطالب این کتاب را از منابع مختلف گردآوری کرده ام و دو بخش آن به نوشته‌های هارولد روزنبرگ پسر روزنبرگ موسیقیدان بزرگ اختصاص یافته است.

وی اضافه کرد: بخشی که از نوشته‌های وی وام گرفته بیشتر جنبه روایی دارد ولی در بخشهای دیگر مقالات آکادمیک درباره ریشه‌های تاریخی موسیقی پاپ آورده شده است.

اشراق در پایان اشاره‌ای به کتاب "موسیقی راک" داشته و گفت: در کتاب موسیقی راک تاریخ اجتماعی این نوع موسیقی بررسی می‌شود و اینکه چطور جنبش راک و هنر موسیقی، جامعه را متحول کرد.

مترجم کتاب "سرگذشت پیانو" نوشته هرولد شونبرگ در پایان تصریح کرد: در امریکای دهه 50 جوانان معترض نقش عمده‌ای داشتند و حضور آنها در هنر از جمله سینما و موسیقی قابل مشاهده است. در این کتاب که بیش از 300 دارد ریشه‌های موسیقی راک و تاریخ آن بررسی می‌شود.

"موسیقی پاپ" و "موسیقی راک" توسط انتشارات ناهید به چاپ می‌رسد.



