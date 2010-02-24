13 میلیون تن محصول پتروشیمی در ماهشهر تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر در ماهشهر، شرکت فرآورش پتروشیمی بندرامام (ره) با تولید سه میلیون و 438 هزار و 275 تن انواع محصول پتروشیمی شامل اتان، پروپان، بوتان، پنتان، اتیلن، بنزین پیرولیز، نفت کوره، بنزن، زایلن‌ها، رافینت، آروماتیک‌های سنگین و پارازایلین در جایگاه نخست قرار دارد.

این شرکت دارای پنج واحد تولیدی الفین (OL)، آروماتیک(AR)، پارازایلین (PX)، تفکیک مایعات گازی (NF)، واحد بازیافت اتان و پروپان و همچنین تسهیلات عمومی پایانه متمرکز بارگیری است و 16نوع فرآورده پتروشیمی تولید می‌کند.

پتروشیمی مارون نیز در این مدت دو میلیون و 794 هزار و 27 تن محصول پلیمری تولید کرده است که به این ترتیب پس از شرکت فرآورش در جایگاه دومین تولیدکننده محصولات پتروشیمی منطقه ماهشهر قرار دارد.

این مجتمع سال گذشته با تولید دو میلیون و 567 هزار تن انواع محصولات میانی و نهایی موفق شد جایگاه دوم تولیدکننده انواع محصولات پتروشیمی را در میان شرکت‌های تابعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به خود اختصاص دهد.

جایگاه سوم تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی در ماهشهر از آن شرکت بوعلی‌سینا با تولید یک میلیون و 417 هزار و 119 تن است.

این مجتمع که به عنوان یکی از مجتمع‌های بزرگ تولید آروماتیک در کشور شناخته می‌شود، با دریافت خوراک کامل، سالانه ۴۰۰ هزار تن پارازایلین، ۳۰ هزار تن ارتوزایلین، حدود ۱۸۰ هزار تن بنزن، ۳۹ هزار تن گاز مایع، ۱۹۹ هزار تن رافینیت، ۳۵۰ هزار تن برش سبک نفتا، حدود ۵۰۰ هزار تن برش سنگین نفتا، ۲۳ هزار تن آروماتیک سنگین، ۲۱ هزار تن برش پنتان و ۱۱ هزار تن برش سنگین بنزین پیرولیز تولید می‌کند.

همچنین پتروشیمی‌های‌ رازی و فناوران در این مدت به ترتیب یک میلیون و 357 هزار و 181 تن و 949 هزار و 395 تن محصول تولید کرده‌اند.

امیرکبیر نیز با تولید 938 هزار و 603 تن در جایگاه ششمین تولیدکننده محصولات پتروشیمی در ماهشهر قرار گرفت و جایگاه بعدی برای تولید 902 هزار و 655 تن به کیمیای بندرامام رسید.

هر دو واحد تندگویان و شرکت بسپاران بندرامام (ره) هم در این مدت 726 هزار و 944 تن و 413 هزار و 42 تن تولید داشته‌اند و سهم تولید پتروشیمی‌های لاله و کارون نیز به ترتیب 143 هزار و 534 تن و چهار هزار و 999 تن بوده است.