ساخت و سازهای هرمزگان باید کیفی تر شود

به گزارش خبرنگار مهراز بندرعباس، شهریار مشیری در مراسم جشن میلاد خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندس که در ظهر پنجشنبه در بندرعباس برگزار شد، افزود: چه دلیلی دارد در کنار بهترین شن و ماسه ها باشیم و آنگاه جهاد کشاورزی بدترین شن و ماسه را به مردم برای ساخت و ساز بدهد.

وی خاطرنشان کرد: 75 درصد کیفیت و مرغوبیت ساخت و سازها مربوط به استاندارد بودن مصالح ساختمانی است که از نامرغوب بودن مصالح ساختمانی که توسط جهاد کشاورزی به مردم داده می‌شود باید انتقاد کرد.

سردار خلیل رستگار فرمانده سپاه امام سجاد استان هرمزگان در ادامه مراسم با بیان اینکه منابع انسانی مهمترین نقش را در توسعه کشور ایفا می کنند، اظهار داشت: بسیاری از دانشمندان و نخبگان اعتقادشان بر این است که توسعه فرهنگی سنگ زیربنای توسعه هر جامعه ای است.

رستگار با ابراز اینکه وجدان و اعتقادات دینی جزء ملزومات بسیجی است، در خصوص جایگاه بسیج در اعقتدار ملی متذکر شد: بسیج ساختاری پویا و ارگانیک بوده و در پیشرفت و سازندگی کشور بسیار موثر است و همچنین در بستر های دینی کانون خوبی در جهت تولید سرمایه اجتماعی است و اقتدار و شرف موجود در کشور برگرفته از بسیج است.

مهدی نوبانی مسئول سازمان بسیج مهندسی هرمزگان بسیج مهندسی را خودباوری، ابتکار و ابداع معرفی کرده و گفت: سازمان بسیج مهندسی قول مساعد داده است از سال آینده در ساخت و ساز مسکن محرومین 100 درصد همکاری خود را خواهد داشت.

نوبانی افزود: هدف از برگزاری اینگونه همایش‌ها معرفی مهندسین برتر استان و ارتقاء سطح علمی در زمینه های مختلف است.

