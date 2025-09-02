به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هماهنگی برگزاری مسابقه طراحی المان شهدای گمنام دانشگاه فرهنگیان بندرعباس با حضور رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری سپاه امام سجاد (ع)، نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، رئیس دانشگاه فرهنگیان، نمایندگان شهرداری بندرعباس و اعضای شورای مشورتی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری برگزار شد.

سرهنگ پاسدار احسان داورپناه رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری سپاه امام سجاد (ع) با تشریح اهداف برگزاری این مسابقه اظهار کرد: این رویداد با محوریت گرامیداشت مقام شهدا و در راستای ارتقای کیفیت سیمای شهری و فراهم کردن زمینه مشارکت جامعه مهندسی و هنری استان طراحی شده است.

وی افزود: مسابقه با نظارت دبیرخانه تخصصی برگزار خواهد شد و آثار بر اساس شاخص‌های فنی، هنری و هویت‌محور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

به گفته داورپناه، دستورالعمل جامع این مسابقه با همکاری دانشگاه فرهنگیان، سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری و بسیج مهندسین تدوین و تصویب خواهد شد.

رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری سپاه امام سجاد (ع) خاطرنشان کرد: المان شهدای گمنام علاوه بر بار فرهنگی و معنوی، باید در بهبود منظر شهری و ایجاد فضایی تعاملی و آرامش‌بخش برای دانشجویان و شهروندان نقش‌آفرین باشد.

بر اساس تصمیم این جلسه، دبیرخانه پیگیری امور اجرایی تعیین و مقرر شد نشست بعدی برای تصویب نهایی محورها و شرایط مسابقه برگزار شود.