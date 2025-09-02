  1. استانها
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۴

مسابقه طراحی المان شهدای گمنام در بندرعباس برگزار می‌شود

بندرعباس- رئیس بسیج مهندسین عمران و معماری سپاه امام سجاد(ع) گفت: مسابقه طراحی المان شهدای گمنام در محوطه دانشگاه فرهنگیان بندرعباس برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هماهنگی برگزاری مسابقه طراحی المان شهدای گمنام دانشگاه فرهنگیان بندرعباس با حضور رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری سپاه امام سجاد (ع)، نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، رئیس دانشگاه فرهنگیان، نمایندگان شهرداری بندرعباس و اعضای شورای مشورتی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری برگزار شد.

سرهنگ پاسدار احسان داورپناه رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری سپاه امام سجاد (ع) با تشریح اهداف برگزاری این مسابقه اظهار کرد: این رویداد با محوریت گرامیداشت مقام شهدا و در راستای ارتقای کیفیت سیمای شهری و فراهم کردن زمینه مشارکت جامعه مهندسی و هنری استان طراحی شده است.

وی افزود: مسابقه با نظارت دبیرخانه تخصصی برگزار خواهد شد و آثار بر اساس شاخص‌های فنی، هنری و هویت‌محور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

به گفته داورپناه، دستورالعمل جامع این مسابقه با همکاری دانشگاه فرهنگیان، سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری و بسیج مهندسین تدوین و تصویب خواهد شد.

رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری سپاه امام سجاد (ع) خاطرنشان کرد: المان شهدای گمنام علاوه بر بار فرهنگی و معنوی، باید در بهبود منظر شهری و ایجاد فضایی تعاملی و آرامش‌بخش برای دانشجویان و شهروندان نقش‌آفرین باشد.

بر اساس تصمیم این جلسه، دبیرخانه پیگیری امور اجرایی تعیین و مقرر شد نشست بعدی برای تصویب نهایی محورها و شرایط مسابقه برگزار شود.

