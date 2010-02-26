رمان معروف مارک هادون در ایران به چاپ چهارم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این رمان که نخستین چاپ آن را نشر افق در سال 84 منتشر کرده بود به تازگی توسط همین ناشر به چاپ چهارم رسیده است.

مارک‌ هادون‌ برای نگارش‌ این‌ کتاب‌ جوایز بسیاری‌ را از آن‌ خود کرد، از جمله جایزه‌ بهترین‌ کتاب‌ داستانی‌ سال‌ ویت‌برد، جایزه‌ گاردین، جایزه ساوت‌ بانک‌شو. این کتاب مدتها در فهرست کاندیداهای بوکر مردان قرار داشته و تا کنون‌ بیش‌ از یک‌ونیم‌ میلیون‌ نسخه‌ از این‌ کتاب‌ تنها در بریتانیا به‌ فروش‌ رسیده‌ است‌.

داستان کتاب از این قرار است که کریستوفر نوجوانی‌ مبتلا به‌ سندرم‌ اوتیسم‌ است‌. او به‌ علت‌ این‌ بیماری‌ خاص‌ از درک‌ مسائل‌ عادی‌ زندگی‌ عاجز است‌ اما هوش‌ فوق‌العاده‌ای‌ دارد و دنیا را دیگرگونه‌ می‌بیند. ماجرا با کشته‌ شدن‌ سگی‌ در همسایگی‌ آنها آغاز می‌شود و کریستوفر سعی‌ می‌کند قاتل‌ سگ‌ را با ابتکارات‌ منحصربه‌ فرد خویش‌ بیابد.

BBC "ماجرای‌ عجیب‌ سگی‌ در شب" را روایتی‌ خواندنی‌ و ویژه‌ می‌داند و Guardian درباره آن نوشته است: اثری‌ همان‌قدر شادی‌آور که‌ غم‌انگیز... داستانی‌ درخشان.‌

مارک هادون نویسنده، تصویرگر، شاعر و فیلمنامه‌نویسی است که پانزده کتاب برای کودکان نوشته و به جوایز متعددی دست یافته و دوبار برنده جایزه بافتا شده است. هادون در آکسفورد زندگی می کند. هادون در ۲۶ سپتامبر ۱۹۶۲ در نورت همپتون انگلستان به دنیا آمد و در اپینگهام و کالج مرتون اکسفورد تحصیل کرد.

"ماجرای عجیب سگی در شب" رمانی ۳۴۴ صفحه‌ای با مخاطب بزرگسال است که چاپ اخیر آن در ایران در قطع رقعی عرضه شده است.