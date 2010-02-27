به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دومین جشنواره فیلم‌ بم امروز با حضور مرتضی آتش‌زمزم دبیر این جشن و نمایندگان رسانه‌ها برگزار شد. در ابتدای این نشست آتش زمزم با اشاره به سوابق این جشنواره و حمایتی که فیلمسازان و نمایندگان رسانه‌ها از این دوسالانه داشته‌اند گفت: یکی از کارکردهای رسانه سینما آموزش و فرهنگ‌سازی است، جشنواره فیلم بم می‌تواند زمینه آگاهی و اطلاع رسانی را فراهم کند و با همکاری و همیاری سینماگران می‌توان فضایی ایجاد کرد تا مردم نسبت به زلزله و پیامدهای آن هشیار شویم.

وی درباره تعداد فیلمهای رسیده به این جشنواره گفت: برای دوره دوم 110 فیلم به دبیرخانه رسید و 15 فیلم خارجی هم متقاضی شرکت در این جشنواره بودند، فیلمهای این دوره آثار خوبی هستند. هرچند از لحاظ کمی و معدل کیفی نسبت به دوره قبل رشد نداشته‌ایم. این موضوع نشان دهنده بی‌توجهی سینمای ایران به موضوع حساس و حیاتی زلزله است که ارتباط مستقیم وغیرمستقیم با جان مردم دارد.

آتش‌زمزم افزود: اگر در کشور ما فاجعه‌ای انسانی مانند زلزله اتفاق بیفتد، سینماگران وارد ماجرا می‌شوند و سعی می‌کنند همدلی مردم را برانگیزند، کاش این همدلی در شرایطی که چنین اتفاقی نیفتاده با ساخت فیلم درباره زلزله و آگاهی دادن به مردم از طریق رسانه پرمخاطبی مانند سینما اتفاق بیفتد. هدف اصلی از برگزاری این جشنواره تشویق سینماگران برای ساخت فیلم درباره زلزله است.

دبیر این جشنواره ادامه داد: امسال برای نمایش فیلمها در جشنواره ده میلیون ریال درنظر گرفته شده و بودجه‌ای در اختیار برندگان قرار می‌گیرد تا برای ساخت فیلم درباره زلزله و پیامدهایش حمایت و تشویق شوند، 31 فیلم در این دوره و در بخش‌های مختلف روی پرده می‌روند و هیئت داوران به هفت برگزیده امسال هشت میلیون تومان جایزه می‌دهند.

وی گفت: امسال فیلمهای باارزشی مانند "تهران انار ندارد"، "تهران چند ریشتر بیشتر" و فیلم نامزد اسکار "ترس آب" روی پرده می‌روند، این همه بضاعت سینمای ایران نیست و امیدواریم در دوره بعد تعداد فیلمها بیشتر شود.

آتش زمزم در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره محدود کردن جشنواره به فیلمهای مستند گفت: ما موضوع را محدود کرده‌ایم و این فرصت را به فیلمسازان داده‌ایم تا فیلمهای داستانی و مستندشان را در این جشنواره نمایش دهند، حتی اگر نماهنگی درباره این موضوع ساخته شده باشد که ارزش نمایش و اطلاع رسانی داشته باشند از آن استقبال می‌کنیم.

وی ادامه داد: ما برنامه‌هایی برای دوره‌های بعد داریم و امیدواریم برای نمایش فیلمها در دوره بعد دو میلیون تومان هزینه کنیم. حمایت از فیلمنامه‌های مناسب یکی از برنامه‌های ما است و می‌توانیم از سازندگان یان آثار حمایت مادی داشته باشیم. مهندس ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما در دوره قبل تعدادی از آثار برگزیده را برای پخش از تلویزیون خرید و امیدواریم این دوره با حمایت تلویزیون آثار برگزیده روی آنتن بروند.

دبیر دومین جشنواره فیلم بم با اشاره به همکاری رسانه‌ها و فیلمسازان گفت: دوره قبل از طریق رسانه‌ها جشنواره را معرفی کردیم و با حمایت سینماگران اولین دوره با استقبال برگزار شد، این دوره هم نیاز به حمایت نمایندگان رسانه‌ها داریم و فیلمسازان با حضور و همراهی در این جشنواره می‌توانند ما را برای رسیدن به اهدافمان یاری کنند.

آتش‌زمزم افزود: بم یکی از لوکیشن‌های زیبای طبیعی ایران است و می‌تواند یک شهر سینمایی باشد، این شهر اقلیمی متنوع دارد و از بخشی به کوهستان و از سمتی به چشمه می‌رسد و بخش دیگر آن به تپه‌های شنی و نخلستان می‌رسد. ما در این شهر امکاناتی داریم که دوستان فیلمساز می‌توانند از آن استفاده کنند و شرایط و امکانات ساخت فیلم برای آنها را فراهم می‌کنیم و امیدواریم در دوره‌های بعد امکانات بیشتر شود.

وی گفت: بم بهانه و نماد این جشنواره و موضوع جشنواره حوادث غیرمترقبه است، در سالهای آینده و دوره‌های بعد همچنان به حوادث غیرمترقبه و پیامدهای آن می‌پردازیم. کشور ما نیاز دارد که در این زمینه آگاهی و اطلاع رسانی شود و همچنان سینمای ایران باید در این بخش گامهای اساسی و جدی را بردارد.

دومین جشنواره فیلم بم 13 تا 15 اسفندماه در این شهر برگزار می‌شود. بایرام فضلی، علی‌محمد قاسمی و فرهاد مهرانفر هیئت انتخاب این جشنواره بودند. رضا میرکریمی، ابراهیم حاتمی‌کیا، تهمینه میلانی، فرهاد ورهرام و ایرج تقی‌پور داوران این دوره هستند.