80 درصد کودکان سرطانی ایران درمان قطعی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن ابوالقاسمی روز شنبه در نشست خبری ششمین همایش بین المللی سرطان کودکان که قرار است در ایران برگزار شود، گفت: موضوع سرطان کودکان تقریبا از سال 1370 در کشور مورد توجه قرار گرفت و رشته خون و سرطان در سه دانشگاه تدریس شد به طوری که در حال حاضر بیش از 70 فوق تخصص خون و سرطان در کشور داریم و تربیت این نیروها همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به اهمیت برپایی این همایش در کشور، افزود: مهمانان حاضر در این همایش معمولا از افراد نخبه در رشته خون و سرطان هستند که از اروپا، آمریکا و آسیا شرکت کرد ه اند.

ابوالقاسمی از ارائه 123 مقاله در قالب سخنرانی در این همایش خبر داد و گفت: 70 مقاله توسط مهمانان خارجی و 53 مقاله دیگر نیز توسط مدعوین داخلی ارائه می شود.

رئیس انجمن خون و سرطان کودکان ایران از سرطان خون به عنوان شایع ترین سرطان در کودکان نام برد و افزود: ثبت آمار سرطان در اطفال در کشور از دقت کافی برخوردار نیست. از همین رو، برآورد می شود که هرسال بین یکهزار و 500 تا دو هزار کودک زیر 15 سال مبتلا به سرطان شوند که 20 درصد آنان را مبتلایان به سرطان خون تشکیل می دهند.

ابوالقاسمی همچنین از افزایش روند ابتلا به سرطان در میان کودکان جهان خبر داد و گفت: بررسیها نشان می دهد که این وضعیت در کشور نیز دیده می شود.

وی با اعلام اینکه از هر 100 هزار نفر در دنیا، چهار نفر مبتلا به سرطان خون می شوند، افزود: تقریبا امکان دسترسی همه کودکان سرطانی کشور به درمان وجود دارد.

رئیس انجمن خون و سرطان کودکان ایران در مورد میزان درمان قطعی سرطان در کودکان، گفت: در سال 1368 این امکان حدود 25 درصد بود که در حال حاضر 80 درصد معالجه قطعی سرطان در کودکان کشور وجود دارد.

ابوالقاسمی در ارتباط با نیاز کشور به افراد فوق تخصص خون و سرطان، گفت: به ازای هر 30 نفر کودک سرطانی، می بایست یک فوق تخصص وجود داشته باشد که در حال حاضر کمبود حادی در این زمینه نداریم و تنها در بعضی از استانهای کوچک، بیماران سرطانی به استانهای همجوار مراجعه می کنند.