ديدار خانواده امام موسي صدر با نمايندگان مجلس در آستانه ربوده شدن ايشان

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين جلسه كه آقايان محمود محمدي نايب رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، محمدرضا فاكر، تيمورعلي عسگري و مهدي كوچك زاده رييس و نواب اول و دوم كميسيون اصل 90، علي عباسپور رييس كميسيون آموزش و تحقيقات، حميدرضا حاجي بابايي عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي و محمدعباسي عضو كميسيون برنامه و بودجه وهمچنين الياس نادران، نماينده تهران و عضو شوراي مركزي مجمع ايثارگران مجلس حضور داشتند، خانواده امام موسي صدر طي گزارشي از روند ناپديد و ربوده شدن ايشان و اخبار پيرامون حيات امام موسي صدر، گزارشي نيز از فعاليتها و پيگيريهاي انجام شده در اين خصوص ارائه كردند.



دكتر فيروزان به نيابت از خانواده و موسسه تحقيقاتي امام موسي صدر در اين نشست خواستار پيگيري جدي اين پرونده ازسوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي شد.



همچنين نمايندگان حاضر ضمن طرح ديدگاههاي خود درباره شخصيت امام موسي صدر و ضرورت اقدامات اساسي براي آزادسازي ايشان، به طرح ديدگاههاي خود براي تسريع و تسهيل در روند رسيدگي به اين پرونده پرداختند. همچنين نمايندگان حاضر درجلسه پيشنهادات خود را براي پيگيري اين پرونده ارائه كردند. در اين نشست راهكارهاي متنوعي درجهت شتاب گرفتن روند رسيدگي و پيگيري به اين پرونده مورد بررسي قرار گرفت.

لازم به ذكر است كه امام موسي صدر 9 شهريور1357 به ليبي سفر كرد و دراين كشور ربوده شد. درسالهاي اوليه قذافي رهبركشور ليبي از قبول ربوده شدن وي دراين كشور سر باز مي زد، اما طي دوسال گذشته قذافي و سيف الاسلام پسر وي صريحا به ربوده شدن امام در اين كشور اعتراف كرده اند. علاوه بر آن مدارك بسياري كه از سوي خانواده امام موسي صدر و وكلاي آنها به دادگاه استيناف لبنان، بالاترين مرجع قضايي اين كشور ارائه شد منجر به صدور حكم جلب معمر قذافي و 17 تن از سران رژيم ليبي شده است.