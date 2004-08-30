  1. سیاست
  2. سایر
۹ شهریور ۱۳۸۳، ۱۳:۰۵

26 سال انتظار ؛ به ياد آنكه به شيعه عزت داد (19)

ديدار خانواده امام موسي صدر با نمايندگان مجلس در آستانه ربوده شدن ايشان

ديدار خانواده امام موسي صدر با نمايندگان مجلس در آستانه ربوده شدن ايشان

اعضاي خانواده امام موسي صدر در آستانه بيست و ششمين سالروز ربوده شدن ايشان با تني چند از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ديدار و گفتگو كردند.

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين جلسه كه آقايان محمود محمدي نايب رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، محمدرضا فاكر، تيمورعلي عسگري و مهدي كوچك زاده رييس و نواب اول و دوم كميسيون اصل 90، علي عباسپور رييس كميسيون آموزش و تحقيقات، حميدرضا حاجي بابايي عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي و محمدعباسي عضو كميسيون برنامه و بودجه وهمچنين الياس نادران، نماينده تهران و عضو شوراي مركزي مجمع ايثارگران مجلس حضور داشتند، خانواده امام موسي صدر طي گزارشي از روند ناپديد و ربوده شدن ايشان و اخبار پيرامون حيات امام موسي صدر، گزارشي نيز از فعاليتها و پيگيريهاي انجام شده در اين خصوص ارائه كردند.

دكتر فيروزان به نيابت از خانواده و موسسه تحقيقاتي امام موسي صدر در اين نشست خواستار پيگيري جدي اين پرونده ازسوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي شد.

همچنين نمايندگان حاضر ضمن طرح ديدگاههاي خود درباره شخصيت امام موسي صدر و ضرورت اقدامات اساسي براي آزادسازي ايشان، به طرح ديدگاههاي خود براي تسريع و تسهيل در روند رسيدگي به اين پرونده پرداختند. همچنين نمايندگان حاضر درجلسه پيشنهادات خود را براي پيگيري اين پرونده ارائه كردند. در اين نشست راهكارهاي متنوعي درجهت شتاب گرفتن روند رسيدگي و پيگيري به اين پرونده مورد بررسي قرار گرفت.

لازم به ذكر است كه امام موسي صدر 9 شهريور1357 به ليبي سفر كرد و دراين كشور ربوده شد. درسالهاي اوليه قذافي رهبركشور ليبي از قبول ربوده شدن وي دراين كشور سر باز مي زد، اما طي دوسال گذشته قذافي و سيف الاسلام پسر وي صريحا به ربوده شدن امام در اين كشور اعتراف كرده اند. علاوه بر آن مدارك بسياري كه از سوي خانواده امام موسي صدر و وكلاي آنها به دادگاه استيناف لبنان، بالاترين مرجع قضايي اين كشور ارائه شد منجر به صدور حكم جلب معمر قذافي و 17 تن از سران رژيم ليبي شده است.

کد مطلب 104290

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها