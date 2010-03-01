عبدالله علیخانی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر مشغول گرفتن مجوزهای مورد نیاز هستیم تا به زودی تخریب را آغاز کنیم. سعی می کنیم بعد از اکران فیلم "سلام بر عشق" در نوروز 89 اقدامات لازم را انجام دهیم تا کار بازسازی اغاز شود.

وی افزود: این سینما بعد از تخریب طبق استاندارهای سینماسازی به پنج سالن نمایش مجهز می‌شود. این سینما حدود 30 سال است ساخته شده و چنین مجموعه‌های فرهنگی تفریحی باید هر چند سال یکبار مجهز شوند. اما متاسفانه به این سینما طی این سالها کم لطفی شده و به غیر از سالن شماره یک مابقی سالنها بلا استفاده است.

علیخانی ادامه داد: کار بازسازی این سینما حدود 18 ماه طول می کشد. متاسفانه سرمایه گذاری خصوصی در سالن سازی در ایران بازدهی مالی ندارد. به همین دلیل شهرداری کار ساخت این سالنها را دنبال می کند. ما هم عمر خود را در این سینما صرف کرده به همین دلیل چنین فعالیتی را انجام می دهیم. در صورتیکه چنین هزینه هایی بازگشت مالی ندارد.

نخستین فعالیت‌های انجام شده در سینما عصر جدید "تخت جمشید سابق"‌ به سال ۱۳۲۱، باز می‌گردد. در آن زمان‌، این محل را نیروهای نظامی شوروی و برای پخش فیلم‌های خاص برای سربازان و افسران روس‌، از علی اتحادیه اجاره می کردند. در سال ۱۳۲۵، پس از پایان یافتن غائله پیشه‌وری‌، سفارت فرانسه برای نمایش فیلم‌های روابط فرهنگی ایران و فرانسه‌، سالن را از اتحادیه اجاره کرد.

درسال ۱۳۳۱، محل نمایش فیلم‌ها به خیابان اردیبهشت آن زمان انتقال یافت و دکتر کوشان تهیه کننده فیلم به دلیل انحلال شرکت میترا فیلم‌، سالن تخت جمشید را برای تهیه فیلم اجاره کرد. در سال ۱۳۳۲ به دلیل آتش سوزی‌، شرکت سینمایی دکتر کوشان (پارس فیلم‌) به کیلومتر ۱۴ جاده کرج انتقال یافت و این محل مجدداً برای ساختن سالن سینما اجاره شد.

سهام شرکت تخت جمشید از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۷ ، به اشخاص مختلف منتقل شده‌ است‌. از سال ۱۳۵۷ عرصه این سینما به مدیریت هوشنگ کاوه انتقال داده شد. ۲۰ تیر سال ۱۳۵۷ ، ساختمان به کلی منهدم و بین سال‌های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ ، بازسازی شد و به صورت فعلی (سینما عصر جدید) در آمد.

بخشی از این سهام این سینما سال گذشته توسط مدیران پویا فیلم (حسین فرحبخش و علیخانی) خریداری شد و به این ترتیب تا چند ماه گذشته هوشنگ کاوه و مدیران پویا فیلم در این سینما شرکت داشتند. که البته مشکلات زیادی نیز در این چند ماه با یکدیگر داشتد که حتی تا مرز تعطیلی این سینما پیش رفت. اما به تازگی علیخانی سهم هوشنگ کاوه را خریداری کرده و عملا وی تنها مالک این سینما محسوب می شود.

درجه هر سه سالن سینما عصر جدید ممتاز است‌. سالن یک با داشتن ۶۰۰ صندلی با سیستم دالبی از کیفیت صدای خوبی بهره می‌برد . سالن دو، ۱۶۰ صندلی و سالن سه‌، ۷۵ صندلی دارد.

سینماعصر جدید در دهه 60 و 70 به مدیریت هوشنگ کاوه از مهمترین سینماهای تهران بود که اغلب به کیفیت فیلمهای اکران خود اهمیت فراوانی می‌داد.به دلیل همین کیفیت هم عصر جدید همیشه اولین انتخاب روزنامه‌نگاران ، دانشجویان و اهل هنر برای فیلم دیدن به حساب می‌آمد و رونق خوبی داشت . در ایام دهه فجر هم از شلوغترین سینماهای جشنواره فجر محسوب می‌شد.