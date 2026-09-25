دفاع مقدس سرآغاز خودباوری و پیشرفت علمی و نظامی ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا متقی‌فر در خطبه‌های نماز جمعه این هفته خرمدشت با اشاره به موضوع زیست عفیفانه اظهار کرد: یکی از ارکان زیست عفیفانه، حیاست و حدود ۱۷ آیه از آیات قرآن کریم با محوریت حیا مورد توجه قرار گرفته است.

امام جمعه خرمدشت با اشاره به برخی از کاربردهای حیا در قرآن کریم گفت: پنهان بودن رفتارهای جنسی، سخن گفتن متعارف در ارتباط کلامی با نامحرم، کنترل نگاه، رعایت پوشش مناسب و اجازه گرفتن برای ورود به حریم خصوصی از جمله مصادیق حیا در آیات قرآن است.

وی افزود: در قرآن کریم آیاتی از جمله آیات ۵۴ و ۵۶ سوره نمل، آیه ۲۹ سوره عنکبوت، آیه ۲۵ سوره قصص، آیه ۳۲ سوره احزاب و آیات ۳۰ و ۳۱ سوره نور بر ابعاد مختلف این موضوع تأکید دارند.

سیدحسن نصرالله پرچمدار مقاومت در منطقه بود

متقی‌فر با گرامیداشت یاد و خاطره سیدحسن نصرالله، وی را «مجاهدی کبیر و خستگی‌ناپذیر»، «پرچمدار مقاومت در منطقه»، «عالم بافضیلت دینی» و «رهبر مدبر سیاسی» توصیف کرد و افزود: فیض عظیم شهادت، آن هم به دست دشمنان، حق او و مزد مجاهدت‌هایش بود.

امام جمعه خرمدشت با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: جنگ و دفاع هشت‌ساله ملت ایران مقدس بود؛ چراکه این دفاع از روی تکلیف شرعی و برای دفاع از اسلام و ارزش‌های الهی انجام شد.

وی ادامه داد: دفاع مقدس محل خلق حماسه‌های ماندگار و میدان خلاقیت، نوآوری و بروز و ظهور توانمندی‌های فرزندان ایران بود.

متقی‌فر گفت: جبهه‌های دفاع مقدس محل تجلی نورانیت، معنویت، عبادت و بندگی خدا، قدرت و نصرت الهی و خشم پروردگار بر جنایتکاران بود و در این میدان، ایثار، فداکاری و برادری به نمایش گذاشته شد.

وی با اشاره به تأثیر دفاع مقدس بر تحولات منطقه افزود: دفاع مقدس منشأ و الگویی برای حرکت‌های حماسی جوانان منطقه شد و در شکل‌گیری جبهه بین‌المللی مقاومت نقش داشت.

امام جمعه خرمدشت خاطرنشان کرد: دفاع مقدس همچنین سرآغاز خودباوری و خودکفایی و زمینه‌ساز پیشرفت‌های علمی و نظامی کشور شد.

