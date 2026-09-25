هشدار سعیدی شاهرودی درباره «شاهوار»؛ تنش زایی کافی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین علی سعیدی شاهرودی در خطبههای نماز جمعه این هفته شاهرود در مصلای پیامبر اعظم (ص)، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و با اشاره به شرایط کنونی کشور، اظهار کرد: در هشت سال دفاع مقدس، نیروهای مسلح و مردم ایران تحت فرماندهی امام خمینی (ره) توانستند بزرگترین حماسه را بیافرینند.
وی با بیان اینکه ملت ایران اسلامی با تقدیم بیش از ۲۰۰ هزار شهید توانست دشمنان را وادار به عقبنشینی کند، افزود: امروز صدام در چه جایگاهی قرار دارد و ملت و کشور ما در کجا ایستاده است؛ اینها بخشی از تاریخ است که از نزدیک شاهد آن بودیم و امروز نتایج آن در دنیا ملموس است.
امام جمعه موقت شاهرود دفاع مقدس را مجموعهای از افتخارات کشور برای نیروهای مسلح و مردم دانست و بیان کرد: باید قدردان این افتخارات باشیم؛ امروز نیز در شرایط جنگی مشابه قرار داریم و بیش از یک سال و نیم است که حوادثی مانند جنگ ۱۲ روزه، شبهکودتای دیماه و جنگ رمضان و موارد دیگر را پشت سر گذاشتهایم.
سعیدی شاهرودی با بیان اینکه این جنگ همچنان ادامه دارد، گفت: گرچه دفاع مقدس و جنگ امروز از نظر فرماندهان، ادوات، رزمندگان و سایر موارد تفاوتهایی دارند، اما آنچه برای ما اهمیت دارد، نقاط اشتراک این دو جنگ است.
وی یکی از نقاط اشتراک دفاع مقدس و شرایط امروز را فرماندهی مشترک دانست و تأکید کرد: چه در دوران دفاع مقدس و چه امروز، فرماندهی کل قوا با ولیفقیه زمان بوده است.
رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا، مقصد مشترک و هدف یکسان را دیگر وجه اشتراک دفاع مقدس و جنگ امروز عنوان کرد و افزود: حفظ کشور، انقلاب و نظام و همچنین استقلال کشور، از اهداف مشترک در هر دو دوره است.
سعیدی شاهرودی با بیان اینکه امروز نیز مانند دهه ۶۰ مردم در میدان حضور دارند، گفت: مردم در راستای اهدافی مانند حفظ نظام، کشور و انقلاب اسلامی تلاش میکنند و این موضوع از دیگر وجوه اشتراک دفاع مقدس و شرایط جنگی امروز است.
وی نابرابری جبههها را یکی دیگر از نقاط اشتراک دفاع مقدس و شرایط امروز دانست و تأکید کرد: ما هم در دفاع مقدس و هم امروز در یک نبرد نابرابر هستیم؛ چراکه در دفاع مقدس همه دنیا در برابر ملت ایران اسلامی ایستاد، اما آن چیزی که دنیا به آن فکر نکرده بود، انسجام، وحدت و ایمان مردم ایران اسلامی بود که توانست بر ادوات نظامی فائق آید و امروز نیز این امر مشاهده میشود.
امام جمعه موقت شاهرود در بخش دیگری از سخنان خود درباره اهمیت حفظ کوهستان شاهوار به عنوان مهمترین منبع تأمین آب شهرستان شاهرود، اظهار کرد: مسئله شاهوار یک مسئله ضروری است؛ بنابراین برای چندمین بار تأکید میکنیم که مردم ما صبور و متین هستند، اجازه ندهید این مردم وارد عرصههایی شوند تا آن زمان متوجه شوید که مردم شاهرود چه اقتداری دارند.
وی با اشاره به اظهارات مسئولان درباره جلوگیری از ایجاد تنش، گفت: آقایان میگویند خط قرمز ما تنش است، اما این تنش را چه کسانی در شاهرود ایجاد کردهاند؟
رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا از استاندار و وزیر کشور خواست موضوع را فوری بررسی کنند و افزود: از مسئولان میخواهیم بررسی کنند تا ببینند مطالبه مردم چیست و حرف آنان را بشنوند.
سعیدی شاهرودی همچنین از نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس خواست از وزیر کشور درباره وضعیت نگران کننده شاهرود سؤال کند و بیان کرد: سازمان محیط زیست مکررا نظر مخالف خود را با هرگونه معدنکاوی در شاهوار داده و چندین مرجع نیز به صورت مستند نظر خود را اعلام کردهاند.
وی با تاکید بر اینکه اختیارات استانداری برای وتو کردن مصوبات سایر دستگاهها نیست، ادامه داد: این مصوبات نظر رئیسجمهور را نیز پیرامون اهمیت شاهوار دارد، بنده هم با وزیر کشور صحبت کردم و نظر ایشان نیز نظر محیط زیست است.
امام جمعه موقت شاهرود با اشاره به موضع صریح سازمان محیط زیست درباره صیانت از شاهوار به عنوان منابع مهم آبی شاهرود و بسطام، گفت: محیط زیست نیز اخیرا و مجدداً تأکید کرده است که آب شرب مردم در معرض خطر و آلودگی جدی قرار دارد؛ بنابراین چرا مسئولان به حرف مردم توجه و عمل نمیکنند و نمیدانیم چه اصراری بر بازگشایی معدن بوکسیت تاش دارند؟
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