دشمن پس از شکست در میدان نظامی به دنبال تضعیف و فروپاشی اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مسعود غفوری در خطبههای این هفته نماز جمعه تاکستان با اشاره به حضور رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل اظهار کرد: رئیسجمهور در سازمان ملل بخشی از حرفهای مردم ایران را بیان کرد و با نمایش تصاویر رهبران مقاومت و پوشیدن پیراهن مشکی، نشان داد که ملت ایران عزادار رهبران و شهدای خود است.
وی افزود: اگر درباره سخنان رئیسجمهور نقد یا اعتراضی وجود دارد، باید توجه داشت که نقد برخی اقدامات با خروج از مدار انقلاب تفاوت دارد و نیروهای انقلابی ضمن حمایت از اصول انقلاب، میتوانند نسبت به برخی مواضع نیز نقد داشته باشند.
۴۷ سال ایستادگی ملت ایران نتیجه مقاومت بوده است
امام جمعه تاکستان با اشاره به نزدیک شدن به شب دهم تجمعات مردمی، این حضور را نمونهای از زیست انقلابی ملت ایران طی دهههای گذشته دانست و بیان کرد: دشمن تلاش کرد مردم را نسبت به نظام دینی و حکومت بدبین کند، سرمایههای مادی و معنوی کشور را از بین ببرد، میان مردم و مسئولان فاصله ایجاد کند و دین، قرآن و اهلبیت(ع) را از جامعه ایران کنار بزند.
غفوری ادامه داد: با وجود همه این تلاشها، ملت ایران در عرصه علم و دانش پیشرفت کرده و کشور با پشت سر گذاشتن هشت سال جنگ و ۴۷ سال فشار و تهدید، با ایستادگی و مقاومت اجازه نداده است بخشی از سرزمین و ظرفیتهای ایران از کشور جدا شود.
وی مقاومت را عامل افزایش جایگاه منطقهای ایران دانست و گفت: ایران امروز یکی از کشورهای مهم و تأثیرگذار منطقه است و این جایگاه نتیجه ایستادگی ملت در برابر فشارها و تهدیدهای مختلف است.
۲۱۰ شب حضور مردم، نشانه استقامت ملت ایران است
امام جمعه تاکستان با اشاره به استمرار تجمعات شبانه مردم اظهار کرد: ملت ایران ۲۱۰ شب حضور خود و این رستاخیز ملی را رقم زده است و این حضور به معنای واقعی یک امر قدسی و نشانهای از استقامت ملت ایران است.
وی افزود: این اجتماعات صرفاً حضور حاشیهای مردم در میدان نیست، بلکه مردم در متن این صحنه قرار دارند و دشمن نیز اثر این حضور را میداند.
غفوری با بیان اینکه دشمن در سختترین شرایط تلاش کرده است اراده ملت ایران را بشکند، گفت: تحریمها، فشار حداکثری، خرابکاریها و جنگ روانی نتوانست ایران را وادار به تسلیم کند.
هدف دشمن فقط حمله نظامی نیست
امام جمعه تاکستان تأکید کرد: هدف دشمن فقط ضربه نظامی نیست و امروز تضعیف و فروپاشی اجتماعی نیز بخشی از این رویارویی است.
وی اضافه کرد: فشار اقتصادی، ایجاد نارضایتی، تشدید اختلافات و ایجاد تنش در داخل کشور از جمله روشهایی است که دشمن میتواند دنبال کند.
غفوری در پاسخ به این پرسش که حضور مردم در خیابان چگونه میتواند مانع حمله موشکی دشمن شود، گفت: فلسفه تجمعات شبانه، جلوگیری از اصابت یک موشک خاص نیست؛ مسئله اصلی این است که دشمن در کنار حمله نظامی به دنبال شکستن اراده جامعه است.
وی ادامه داد: اگر خیابانها خالی شود، دشمن تلاش میکند اراده مردم را بشکند و جامعه را به سمت تسلیم ببرد؛ بنابراین حضور مردم در صحنه، بخشی از مقاومت در برابر جنگ ترکیبی دشمن است.
مذاکره احتمالی باید از موضع قدرت باشد
امام جمعه تاکستان با اشاره به شرایط منطقه اظهار کرد: اقدامات نظامی دشمن، بهزعم وی، دستاوردی جز بیآبرویی و شکست برای دشمن نداشته و اکنون تلاش میشود فشارها از عرصه نظامی به داخل کشور منتقل شود.
غفوری افزود: دشمن به دنبال آن است که با ایجاد اغتشاش و برهم زدن امنیت، کشور را از درون دچار مشکل کند و از این طریق بر ایران مسلط شود.
وی با اشاره به احتمال انجام مذاکرات گفت: اگر بر فرض مذاکرهای صورت بگیرد، ایران باید از موضع قدرت سخن بگوید و اجازه ندهد فشارهای دشمن، موضع کشور را تضعیف کند.
امام جمعه تاکستان همچنین با اشاره به تحولات منطقه و مقاومت یمن گفت: آنچه در منطقه رخ داده نشان میدهد معادلات مقاومت تغییر کرده است و انصارالله یمن توانسته است در برابر فشارها و حملات مقاومت کند.
وی با اشاره به ادعاهای مطرحشده درباره آسیبپذیری رژیم صهیونیستی و تأثیر اقدامات انصارالله بر فعالیتهای بندر ایلات، این تحولات را نشانه تغییر معادلات منطقه دانست.
غفوری در پایان با دعا برای فرج امام زمان(عج)، علو درجات شهدای مقاومت از جمله سیدحسن نصرالله و پیروزی نیروهای مسلح، ارتش، سپاه و نیروی انتظامی، بر تداوم مقاومت و ایستادگی ملت ایران تأکید کرد.
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