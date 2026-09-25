امام جمعه آوج: بیانات رئیس جمهور در سازمان ملل در تراز ایران مقتدر بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم موسوی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته آوج ضمن دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، امید به خداوند متعال را زمینه هدایت انسان دانست و اظهار کرد: اگر انسان به غیر از خداوند امیدوار باشد، پروردگار متعال او را به دیگری واگذار می‌کند.

وی افزود: مشکلات بشریت، به‌ویژه مؤمنان، با عنایت پروردگار متعال برطرف می‌شود و دوری از رحمت الهی، گمراهی و نابودی اموال از پیامدهای توکل به غیر خداوند است.

امام جمعه آوج خاطرنشان کرد: امید کسانی که به غیر خداوند متعال دل بسته‌اند، جز ناامیدی نتیجه دیگری ندارد و با توکل به خداوند می‌توان بر گرفتاری‌ها و مشکلات غلبه کرد.

ظرفیت گردشگری آوج باید مورد توجه قرار گیرد

موسوی با تبریک فرارسیدن هفته دفاع مقدس به رزمندگان و بسیجیان، به برخی مشکلات شهرستان آوج اشاره کرد و گفت: این شهرستان در حوزه گردشگری از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است و زیبنده نیست که میراث فرهنگی آوج زیر نظر شهرستان دیگری باشد.

وی خواستار توجه بیشتر مسئولان به ظرفیت‌های گردشگری شهرستان و مدیریت مستقل‌تر این حوزه شد.

خطیب نماز جمعه آوج با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سیدحسن نصرالله اظهار کرد: تنها حزبی که در جهان پیروز خواهد شد، حزب‌الله است و این عنوان مختص گروهی است که در مسیر خداوند متعال حرکت می‌کنند.

موسوی با اشاره به موضوع جمعیت و ضرورت توجه خانواده‌ها به فرزندآوری گفت: وقتی فرزندی به دنیا می‌آید، رزق و روزی خود را نیز به همراه می‌آورد و نباید دغدغه‌های اقتصادی فرزندان در اولویت خانواده‌ها قرار گیرد؛ چراکه خداوند متعال وعده تأمین رزق را داده است.

بیانات رئیس‌جمهور در سازمان ملل در تراز ایران مقتدر بود

امام جمعه آوج با تقدیر از مواضع رئیس‌جمهور در سازمان ملل اظهار کرد: بیانات دکتر پزشکیان واقعاً در تراز ریاست جمهوری ایران بود و واقعیت جنایت‌های استکبار جهانی را برملا کرد.

وی با انتقاد از عملکرد سازمان ملل در قبال اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: متأسفانه سازمان ملل اقدام درستی علیه آمریکا و اسرائیل نداشته و اجازه داده است کشورهای استکباری در این تریبون تهدیدات تازه‌ای علیه ایران اسلامی مطرح کنند.

موسوی افزود: مایه ننگ سازمان ملل است که تریبون آن در اختیار کشورهای متجاوز قرار گیرد.

خطیب نماز جمعه آوج با تأکید بر حمایت از مواضع رئیس‌جمهور گفت: از مواضع مقتدرانه دکتر پزشکیان کمال تشکر را داریم و به دشمنان می‌گوییم زهی خیال باطل؛ خواب به زانو درآوردن ایران قوی را ببینند.

وی درباره بستن فرودگاه‌ها و محدودیت‌های احتمالی در مسیرهای هوایی نیز اظهار کرد: اگر قرار نباشد هواپیماهای ایران اسلامی در کشورهای منطقه فرود بیایند، ما نیز راه‌های هوایی خود را بر روی آنها خواهیم بست.

موسوی با تأکید بر توانمندی‌های کشور گفت: ایران دارای رهبری شجاع، فرماندهان قوی و ملتی بابصیرت است و به کشورهای متخاصم و همکار با استکبار جهانی هشدار می‌دهیم دست از شرارت بردارند، در غیر این صورت با ضربه محکم ایران روبه‌رو خواهند شد.

امام جمعه آوج با گرامیداشت یاد و خاطره آیت‌الله سیدموسی شبیری زنجانی از مراجع تقلید، وی را عالمی فرزانه توصیف کرد و گفت: ایشان در برخی علوم از جمله علم رجال سرآمد بودند و آثار و کتاب‌های متعددی از ایشان به یادگار مانده است.

موسوی در پایان با اشاره به بازگشایی مدارس اظهار کرد: هم معلمان و هم والدین در تعلیم و تربیت صحیح دینی دانش‌آموزان سهم دارند و باید نسبت به آینده‌سازان جامعه توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

