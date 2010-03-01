به گزارش مهر از ورایتی در مراسم هشتمین دوره جوایز سالانه انجمن جلوه های ویژه بصری سینمای آمریکا که یکشنبه شب برگزار شد فیلم "آواتار" پیشتاز جوایز بود وشش جایزه اصلی را به خود اختصاص داد.



در این مراسم انیمیشن "بالا" که در میان نامزد های بهترین فیلم و بهترین انیمیشن اسکار نیز قرار دارد سه جایزه بهترین انیمیشن ، بهترین شخصیت پردازی انیمیشن و بهترین جلوه های ویژه بصری در انیمیشن راکسب کرد.



اکشن علمی – تخیلی و سه بعدی "آواتار" در رشته های بهترین جلوه های ویژه تصویری سال ، بهترین شخصیت پردازی انیمیشن در یک فیلم زنده ، بهترین نقاشی متحرک ، بهترین مدل های مینیاتوری و بهترین فضاسازی برنده جایزه شد.



از زمان اهدای جوایز انجمن جلوه های ویژه بصری در سال 2002 به جز دو مورد تاکنون برندگان جایزه اصلی این بخش ،جایزه اسکار بهترین جلوه‌های ویژه بصری را نیز دریافت کرده‌اند.در سال 2005 "هری پاتر و زندانی آزکابان "برنده جایزه انجمن شد در حالی که جایزه اسکار به "مرد عنکبونی 2" تعلق گرفت.در سال 2008 نیز "ترنسفورمرز" جایزه انجمن را به خود اختصاص داد در حالی که "قطب نمای طلایی" جایزه اسکار را دریافت کرد.



رقیبان "آواتار" در بخش جایزه اصلی امسال فیلم های "2012" ، "ترنسفورمرز : انتقام شکست خوردگان " ، "سفر ستاره ای" و " ناحیه 9" بودند.



فیلم های " ناحیه 9" و " شرلوک هولمز" نیزهر یک به یک جایزه جنبی دست یافتند.



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