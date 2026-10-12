به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر کشورمان پس از تقدیم استوارنامه، در گفت‌وگویی کوتاه با رئیس‌جمهوری کره جنوبی، ضمن ابلاغ سلام و پیام احترام رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران، بر اهمیت روابط دوستانه میان دو کشور و ضرورت تقویت همکاری‌ها در زمینه‌های مورد علاقه مشترک تأکید کرد.



وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های موجود در روابط دوجانبه، ابراز امیدواری کرد که در دوران مأموریت خود، زمینه‌های تازه‌ای برای گسترش مناسبات و تقویت تفاهم و همکاری میان تهران و سئول فراهم شود.



در این دیدار، رئیس‌جمهوری کره جنوبی نیز با خوشامدگویی به سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران، برای وی در انجام مأموریت دیپلماتیک خود آرزوی موفقیت کرد.



انتظار می‌رود آغاز مأموریت سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در سئول، زمینه‌ساز تداوم گفت‌وگوها و پیگیری ظرفیت‌های موجود برای گسترش روابط و همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های مورد علاقه مشترک باشد.

احمد عرفانیان، دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، از ۲ مهر ۱۴۰۵ (۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶) فعالیت خود را به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری کره آغاز کرده است.

وی طی بیش از سه دهه فعالیت دیپلماتیک، در سمت‌های مختلف سیاسی و مدیریتی در وزارت امور خارجه و همچنین در شماری از سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور فعالیت داشته است.