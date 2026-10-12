به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر استان یزد، محمد عشقی اظهار کرد: طرح نذر خدمت با مشارکت نیروهای هلال‌احمر در روستای بندرآباد رستاق شهرستان اشکذر اجرا شد.

وی افزود: در قالب این طرح، خدمات مورد نیاز مردم در حوزه‌های سلامت، معیشت، کمک‌های عمرانی، کارآفرینی و اشتغال‌زایی ارائه می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان یزد هدف از اجرای این برنامه را کمک به بهبود شرایط زندگی مردم در مناطق کم‌برخوردار دانست و بر اهمیت ارائه خدمات حمایتی و امدادی متناسب با نیازهای این مناطق تأکید کرد.