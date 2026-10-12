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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۳

نذر خدمت هلال‌احمر در روستای بندرآباد اشکذر اجرا شد

نذر خدمت هلال‌احمر در روستای بندرآباد اشکذر اجرا شد

یزد- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان یزد از اجرای طرح نذر خدمت در روستای بندرآباد رستاق شهرستان اشکذر با هدف ارائه خدمات به ساکنان مناطق کم‌برخوردار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر استان یزد، محمد عشقی اظهار کرد: طرح نذر خدمت با مشارکت نیروهای هلال‌احمر در روستای بندرآباد رستاق شهرستان اشکذر اجرا شد.

وی افزود: در قالب این طرح، خدمات مورد نیاز مردم در حوزه‌های سلامت، معیشت، کمک‌های عمرانی، کارآفرینی و اشتغال‌زایی ارائه می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان یزد هدف از اجرای این برنامه را کمک به بهبود شرایط زندگی مردم در مناطق کم‌برخوردار دانست و بر اهمیت ارائه خدمات حمایتی و امدادی متناسب با نیازهای این مناطق تأکید کرد.

کد مطلب 6975494

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