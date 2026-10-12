روستای سجادیه به اینترنت پرسرعت متصل شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان صبح دوشنبه در آیین بهره‌برداری از این پروژه ارتباطی با حضور احمدی نماینده مردم جم، کنگان و دیر در مجلس شورای اسلامی، سجادی‌زاده فرماندار شهرستان دیر، کوهکن معاون پروژه خدمات ارتباطی روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اهمیت کاهش شکاف دیجیتالی میان مناطق شهری و روستایی اظهار کرد: در راستای تحقق عدالت ارتباطی و بهره‌مندی تمامی روستاهای استان از خدمات دولت الکترونیک، پروژه اتصال روستای سجادیه به شبکه ملی اطلاعات با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال و از محل اعتبارات طرح خدمات عمومی اجباری (USO) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرا شد و امکان دسترسی ۱۱۴ خانوار و ۳۹۸ نفر از ساکنان این روستا به اینترنت پرسرعت نسل چهارم را فراهم کرده است.

وی افزود: با نصب و راه‌اندازی تجهیزات مدرن توسط اپراتور ایرانسل در این سایت، زیرساخت‌های لازم برای دسترسی ساکنین این منطقه به ارتباطات پایدار فراهم گردید که گامی مهم در جهت تقویت زیرساخت‌های مخابراتی شهرستان دیر محسوب می‌شود.

تأثیر مستقیم توسعه ارتباطات بر کیفیت زندگی روستاییان

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر در ادامه خاطرنشان کرد: دسترسی به اینترنت پرسرعت، بستری مناسب برای رونق کسب‌وکارهای بومی، تسهیل در آموزش مجازی، بهره‌گیری از خدمات پزشکی از راه دور و استفاده از سامانه‌های دولتی برای اهالی روستا فراهم می‌آورد. این تحول ارتباطی نقش بسزایی در بهبود کیفیت زندگی و توسعه پایدار روستایی ایفا می‌کند.

تداوم برنامه‌های توسعه‌ای در شهرستان دیر

علی سملیان با بیان اینکه توسعه ارتباطات در روستاها یکی از اولویت‌های اصلی این اداره کل است، افزود: پروژه‌های متعددی برای ارتقای وضعیت پوشش شبکه در سایر روستاهای شهرستان دیر طراحی شده است که با پیگیری‌های مستمر این اداره کل و همکاری‌های بین‌بخشی در زمان‌بندی‌های تعیین‌شده به بهره‌برداری خواهند رسید.

در پایان این مراسم، احمدی نماینده مردم شریف جم، کنگان و دیر در مجلس شورای اسلامی، ضمن بازدید از زیرساخت‌های ایجاد شده، از تلاش‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اداره کل استان بوشهر در راستای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق کمتر برخوردار قدردانی کرد و این اقدامات را گامی ارزشمند برای رفاه حال مردم منطقه دانست.