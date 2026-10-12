به گزارش خبرگزاری مهر، سردار «ابوالفضل شکارچی» سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در پیامی تأکید کرد: اجازه نخواهیم داد نظم منطقه‌ای دشمن در غرب آسیا تجدید شود؛ کشورهای منطقه باید از زیر چتر امنیتی ناتوان آمریکا خارج شوند.

متن این پیام به شرح زیر است:

آمریکا برای رهایی از باتلاق خودساخته در غرب آسیا که هر روز بیشتر در آن فرو می‌رود، به قاچاق سوخت متوسل شده، اما پرسش اساسی این است: آیا راهزنی دریایی، دزدی و قاچاق سوخت می‌تواند مانع شکست قطعی آمریکا شود؟ هرگز!

جنگ تبلیغاتی و دروغ‌های پی در پی مقامات آمریکا درباره تسلط بر تنگه هرمز واقعیت‌های میدان را تغییر نخواهد داد. نه عملیات روانی و نه ادعاهای رسانه‌ای قادر نخواهند بود واشنگتن را از پیامدهای راهبردهای شکست‌خورده‌اش برهانند.

شکست را نمی‌توان با تبلیغات و جنگ روانی پنهان کرد و واقعیت‌های میدان را نمی‌توان با هیاهو تغییر داد. توهین‌های اخیر مقامات متوهم و نابخرد آمریکا در خصوص تمدن، تاریخ و ملت ایران، نه‌تنها بازتابی از استیصال آن‌هاست، بلکه تنها بر عزم راسخ مردم قهرمان ایران می‌افزاید.

ما بارها قدرت و اراده خود را به دشمنان آمریکایی و صهیونیستی و هم‌پیمانان آن‌ها نشان داده‌ایم. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، امروز با آمادگی‌ها و توانمندی‌های فراتر از گذشته، قاطعانه از منافع ملی، امنیت کشور و کیان ایران اسلامی دفاع نموده و با هجوم پرقدرت شکست را بر دشمنان تحمیل خواهند نمود.

کشورهای منطقه باید از زیر چتر امنیتی ناتوان آمریکا خارج شوند. واشنگتن حتی از تأمین امنیت خود در منطقه عاجز است، چه رسد به تأمین امنیت دیگران. تداوم اتکا به چتر امنیتی ادعایی آمریکا، چیزی جز پذیرش هزینه‌های سنگین یک محاسبه و تصمیم غلط نخواهد بود.

کشورهای منطقه ناکارآمدی چتر امنیتی ادعایی آمریکا را در میدان عمل تجربه کرده‌اند. اکنون زمان آن است که از این تجربه درس بگیرند و با طناب پوسیده ترامپ و نتانیاهو، خود را به چاه مرگ نیفکنند. ما اجازه نخواهیم داد نظم منطقه‌ای مورد نظر آمریکا و رژیم صهیونیستی در غرب آسیا تجدید شود.