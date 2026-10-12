سناریوی تعرض زمینی دشمن در جنگ رمضان شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ علی جهانشاهی صبح دوشنبه در آیین تکریم و معارفه فرماندهان ارشد نظامی ارتش در منطقه فارس و مرکز آموزش پیاده نیروی زمینی ارتش، با تشریح اقدامات نیروهای مسلح در جنگ رمضان گفت: یگان‌های ارتش از مناطق مختلف کشور، از جنوب غربی تا آذربایجان‌ها، به سمت سیستان و بلوچستان و سواحل مکران اعزام شدند و در شرایط دشوار آب‌وهوایی مأموریت‌های خود را انجام دادند.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای فراهم کردن زمینه تعرض زمینی به کشور افزود: دشمن تصور می‌کرد با حملات هوایی و ترور فرماندهان می‌تواند مسیر ورود نیروهای نیابتی و گروه‌های تروریستی را هموار کند، اما استقرار سریع و گسترده یگان‌های ارتش و سپاه در مرزها، این سناریو را با ناکامی مواجه کرد.

تقویت آمادگی رزمی پس از جنگ ۱۲ روزه

فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به اقدامات انجام‌شده پس از جنگ ۱۲ روزه تحمیلی در سال ۱۴۰۴ بیان کرد: نیروهای مسلح در فاصله میان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، با بررسی تجربیات میدان نبرد، بازنگری در طرح‌های عملیاتی، اصلاح سازمان رزم و تقویت مواضع پدافندی را در دستور کار قرار دادند.

امیر جهانشاهی ادامه داد: اجرای برنامه‌های آمادگی در پادگان‌ها و تقویت یگان‌های مرزی، بخشی از اقدامات ارتش برای مقابله با تهدیدات احتمالی است و یگان‌های عملیاتی برای انجام مأموریت‌های دفاعی آمادگی دارند.

وی با اشاره به ترور شماری از فرماندهان ارشد در جریان جنگ ۱۲ روزه گفت: جایگزینی سریع نیروها و مدیریت فرماندهی موجب شد روند هدایت عملیات‌ها متوقف نشود و نیروهای مسلح پاسخ مناسبی به اقدامات دشمن بدهند.

خودکفایی دفاعی در سایه تحریم‌ها

فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به توانمندی‌های دفاعی کشور اظهار کرد: متخصصان صنایع دفاعی و جوانان نخبه ایرانی با بهره‌گیری از تجربیات دوران دفاع مقدس، پیشرفت‌های قابل‌توجهی در حوزه‌های موشکی، پهپادی و زرهی به دست آورده‌اند.

جهانشاهی با یادآوری دوران هشت سال دفاع مقدس افزود: دشمنان با حمایت گسترده از رژیم بعث به دنبال تجزیه ایران بودند، اما با تدابیر امامین انقلاب و ایثارگری ارتش، سپاه و ملت ایران، این اهداف محقق نشد.

وی با بیان اینکه دشمنان پس از ناکامی در جنگ به راهبرد تحریم و فشار روی آورده‌اند، تصریح کرد: نیروهای مسلح با تکیه بر توان داخلی و دستاوردهای دفاعی، نقش مهمی در صیانت از منافع ملی و امنیت کشور ایفا می‌کنند.

ایران؛ بازیگری تعیین‌کننده در معادلات منطقه‌ای

فرمانده نیروی زمینی ارتش در بخش دیگری از سخنان خود، موقعیت جغرافیایی و راهبردی ایران را از عوامل اثرگذار بر جایگاه کشور در معادلات جهانی دانست و گفت: برخورداری از مرزهای گسترده، دسترسی به آب‌های آزاد، ذخایر عظیم انرژی و جایگاه محوری در جهان اسلام، ایران را به بازیگری تعیین‌کننده تبدیل کرده است.

جهانشاهی افزود: پیش از انقلاب اسلامی، کشور در موقعیتی انفعالی قرار داشت و منابع ملی تحت تأثیر مداخلات خارجی بود، اما پس از انقلاب، نیروهای مسلح به‌عنوان بازوی دفاعی نظام، مسئولیت صیانت از منافع ملی و تأمین امنیت را بر عهده دارند.

وی با تأکید بر آمادگی یگان‌های عملیاتی خاطرنشان کرد: نیروی زمینی ارتش با برخورداری از تیپ‌های متحرک هجومی، نیروهای واکنش سریع، یگان‌های مخصوص و نیروهای مکانیزه، برای مقابله با هرگونه تجاوز آمادگی دارد و کارکنان ارتش دفاع از تمامیت ارضی کشور را وظیفه خود می‌دانند.