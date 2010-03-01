فهرست نهایی جایزه ادبی مهرگان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زرگر مدیر جشنواره مهرگان اعلام کرد: به رغم شرایطی که برگزاری جوایز خصوصی ادبی و علمی را با مشکل روبه‌رو ساخته، اسامی برندگان نهایی جایزه مهرگان در نیمه اسفندماه اعلام می شود.

زرگر با اشاره به برگزاری جلسات متعدد هیئت داوران با حضور فتح‌الله بی‌نیاز، شهلا زرلکی و علیرضا سیف‌الدینی گفت: همانطور که قبلاً نیز اعلام شد هیئت داوران مهرگان ادب در دو بخش رمان و مجموعه داستان کار خود را از بهار امسال آغاز کردند و در مرحله اول پس از مطالعه تعداد 77 رمان و مجموعه داستان منتشره در سال 1386 و تعداد 92 رمان و مجموعه داستان کوتاه منتشره در سال 1387 از میان آنها تعداد 11 رمان و 12 مجموعه داستان کوتاه در سال 1386 و تعداد 7 رمان و 18 مجموعه داستان کوتاه در سال 1387 را برگزیدند.

وی افزود: در ادامه کار داوری دوسالانه آثار برگزیده آغاز شد و 4 رمان و 10 مجموعه داستان کوتاه به فهرست نهایی راه یافتند که از میان آنها در هر بخش یک اثر به عنوان برنده جایزه اعلام و از یک اثر تقدیر می‌شود.

فهرست نهایی آثار نامزد جایزه مهرگان ادب به نظم الفبایی نام کتابها به این شرح معرفی شده‌اند:در بخش مجموعه داستان سالهای 1386 و 1387 " آن گوشه دنج سمت چپ" از مهدى ربى( نشرچشمه)، " آنها چه کسانى بودند" نوشته احمد آرام (نشر افق )، "آویش قشنگ نیست" از حامد اسماعلیون و (نشر ثالث) ، "برف و سمفونى ابرى" نوشته پیمان اسماعیلى (نشر چشمه)، "جایى که پنچرگیرى تمام مى‏شود" از حامد حبیبى(انتشارات ققنوس)، "دیوانه در مهتاب" از حمید رضا نجفی (نشر چشمه)، " گوساله سرگردان" اثر مجید قیصرى(نشر افق)، " مردى که گورش گم شد" نوشته حافظ خیاوى(نشر چشمه)، "هجوم آفتاب" از قباد آذرآیین (انتشارات هیلا ) و "یک شب دیگر" نوشته محبوبه میرقدیرى (انتشارات روشنگران) به دور نهایی راه یافتند.

در بخش رمان سالهای 1386 و 1387 "پری فراموشی" نوشته فرشته احمدی (انتشارات ققنوس )، "مونالیزاى منتشر" از شاهرخ گیوا (انتشارت ققنوس)، " نفس تنگی" اثر فرهاد حیدری گوران (انتشارات آگاه) و "نگران نباش" نوشته مهسا محبعلی (نشر چشمه) توانستند به بخش نهایی این جایزه راه یابند.

مدیر جشنواره مهرگان ادب ضمن عذرخواهی از نویسندگان و ادب‌دوستان به دلیل تأخیر در برگزاری مراسم از مهرماه تا اسفندماه گفت:‌ گاهی شرایط خارج از حیطه اختیار ماست و گاهی حوصله و نشاطی که می‌تواند زمینه‌ساز برگزاری چنین رخدادهایی باشد وجود ندارد.

وی اظهار امیدواری کرد که در سالهای آتی روند برگزاری جوایز ادبی خصوصی به روال عادی خود بازگردد.

زرگر در مورد محل برگزاری و زمان اهدای دهمین دوره جایزه مهرگان ادب گفت: وعده داده بودیم که جایزه مهرگان به عنوان قدیمی‌ترین جایزه مردم‌نهاد کشور پایدار بماند که چنین شده است و تا قبل از پایان سال قطعاً به وعده خود عمل می‌کنیم و در بیانیه نهایی هیئت داوران مهرگان ادب نیز به رسم هر ساله، به روشنی دلیل انتخاب کتاب برنده جایزه مهرگان و کتاب تقدیر شده توسط هیئت داوران اعلام می شود.