۲۷ کیلومتر از مسیر چهارخطه دهلران - اندیمشک تکمیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا دارابی صبح پنجشنبه در بازدید از محور دهلران - اندیمشک اظهار کرد:این بازدید در پی وقوع تصادفات رانندگی منجر به فوت تعدادی از هموطنان عزیز در همین هفته جاری صورت گرفت.

معاون عمرانی استاندار ضمن ابراز تسلیت عمیق به خانواده‌های داغدار، بر عزم جدی مدیریت ارشد استان برای ارتقای ایمنی و استانداردسازی این محور مواصلاتی تأکید کرد.

دارابی با تشریح آخرین وضعیت اجرایی این پروژه اظهار داشت: در حال حاضر ۳ پیمانکار فعال در کل طول ۸۷ کیلومتری این مسیر مشغول به کار هستند. خوشبختانه با نگاه ویژه دولت چهاردهم، بیشترین حجم فعالیت‌های عمرانی در این محور رقم خورده است؛ به گونه‌ای که تاکنون بالغ بر ۲۷ کیلومتر از این مسیر تکمیل و زیر بار ترافیک رفته و وارد فاز بهره‌برداری شده است.

وی در خصوص تأمین ماشین‌آلات و منابع مالی پروژه‌ها افزود: با استفاده از ظرفیت ماشین‌آلات موجود نزد پیمانکاران و کمک‌های مالی شرکت ساخت، عملیات اجرایی با قوت در حال پیگیری است.

معاون عمرانی استاندار ایلام همچنین به موضوع مطالبات معوق پیمانکاران اشاره کرد و گفت: در خصوص مطالبات پیمانکاران، نشست‌های متعددی با حضور مدیران استانی و مسئولان وزارت راه و شهرسازی برگزار شده و رایزنی‌های لازم برای تأمین اعتبار صورت گرفته است. راهکارهای مشخصی در این زمینه دنبال می‌شود که با تحقق آن‌ها، مطالبات مالی پیمانکاران پرداخت خواهد شد.

دارابی در پایان خاطرنشان کرد: پیمانکاران پروژه نیز متعهد شده‌اند که با دریافت مطالبات و تسویه حساب‌های مالی، عملیات اجرایی را بر اساس برنامه زمان‌بندی جدید و با شدت و حدت بیشتری ادامه دهند تا این محور حیاتی در بازه زمانی پیش‌بینی‌شده به بهره‌برداری کامل برسد و شاهد کاهش دغدغه‌ها و حوادث رانندگی برای شهروندان و مسافران عزیز باشیم.