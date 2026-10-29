۳ محموله کالای قاچاق به ارزش ۴۸ میلیارد ریال در خوی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد گلوانی روز پنجشنبه در این زمینه اظهار کرد: ماموران انتظامی خوی در جریان گشت‌زنی و پایش خودروهای عبوری در محور ماکو- تهران و همچنین اجرای عملیات انتظامی در یکی از محلات شهرستان، سه محموله کالای قاچاق را شناسایی و کشف کردند.

وی افزود: در یکی از این عملیات‌ها، ۵۶۰ کیلوگرم انواع سموم کشاورزی خارجی قاچاق و فاقد مدارک گمرکی به ارزش ۱۰ میلیارد ریال از یک دستگاه خودروی پژو پارس کشف شد.

فرمانده انتظامی خوی ادامه داد: در عملیاتی دیگر، مأموران هنگام پایش خودروهای عبوری در محور ماکو- تهران، یک دستگاه کامیون را متوقف کردند که در بازرسی از آن ۹۱۸ قلم انواع لوازم یدکی خودروی خارجی فاقد مجوز به ارزش ۳۵ میلیارد ریال کشف شد.

سرهنگ گلوانی همچنین از کشف ۱۱ دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق به ارزش نزدیک به سه میلیارد ریال در یکی از محلات خوی خبر داد.

وی با اشاره به دستگیری چهار متهم در پرونده‌های مربوط به این کشفیات گفت: خودروهای مورد استفاده در این پرونده‌ها توقیف و متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی خوی با تاکید بر تداوم مبارزه با قاچاق کالا و ارز از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، اطلاعات خود را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.