10 پروژه منابع طبیعی در استان سمنان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سید حسن میرعماد پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران در سمنان به مناسبت هفته منابع طبیعی گفت: این پروژه ها با 19 میلیارد ریال اعتبار آماده بهره برداری رسید.

به گفته وی، از این تعداد طرح ها در شهرستان های سمنان، شاهرود و مهدی شهر هرکدام دو طرح، شهرستان گرمسار سه طرح و شهرستان دامغان یک طرح به بهره برداری می رسد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان ادامه داد: به مناسبت دهه فجر نیز پروژه هایی با 17 میلیارد ریال اعتبار در استان سمنان به بهره برداری رسیده بود.

وی با اشاره به اینکه شعار امسال هفته منابع طبیعی"حفاظت طبیعت ، پیروی شریعت" است، گفت: 750 هزار اصله انواع نهال در این هفته بین مردم توزیع می شود .

برگزاری 30 عنوان برنامه به مناسبت هفته منابع طبیعی

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان از برگزاری 30 عنوان برنامه به مناسبت هفته منابع طبیعی در این استان خبر داد و گفت: ترویج فرهنگ حفظ منابع طبیعی و توسعه فضای سبز از اهداف برنامه های این هفته است .

وی اظهار داشت: توزیع رایگان نهال روز جمعه بیست و یکم اسفندماه همزمان با آخرین روز از هفته منابع طبیعی در میعادگاه های نماز جمعه انجام می شود .

به گفته وی، برنامه درختکاری، نواختن زنگ سبز در مدارس استان سمنان در روز درختکاری، برگزاری همایش با دانشگاه، برگزاری راهپیمایی سبز با حضور نونهالان ، برپایی نمایشگاه آثار هنری در ارتباط با منابع‌طبیعی و حضور کارشناسان منابع ‌طبیعی در مدارس استان از برنامه‌های هفته منابع‌طبیعی و آبخیزداری در استان سمنان است.

میرعماد خاطرنشان کرد: برگزاری رژه موتوری یگان‌های حفاظت منابع‌طبیعی، کاشت نهال در اماکن متبرکه استان، برگزاری گردهمایی برای دهیاران و شوراهای روستاها، برگزاری مسابقات ورزشی و برگزاری گردهمایی قضات از دیگر برنامه‌های هفته منابع‌طبیعی در استان سمنان است.