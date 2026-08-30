به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، عبدالعظیم بهفر گفت: تمرکز اصلی اداره کل فرآوردههای غذایی و آشامیدنی در این دوره بر تسهیل فرآیندها، کاهش بروکراسی، تسریع در ارائه خدمات، تقویت نظارت پسینی و ارتقای ایمنی مواد غذایی بوده است و در همین مسیر اقدامات متعددی برای اصلاح فرآیندها و پاسخگویی بهتر به فعالان این حوزه انجام شده است.
وی افزود: راهاندازی سامانه پروانه بهداشتی ورود برای اجرای قانون مبادلات تجاری مرزی، کولهبری و ملوانی، همچنین تدوین دو دستورالعمل نظارت پسینی و سه دستورالعمل ارزیابی و رتبهبندی واحدهای تولیدی، از جمله اقدامات مهم این اداره کل برای اصلاح فرآیندهای نظارتی و تسهیل امور فعالان صنعت بوده است.
مدیرکل فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو ادامه داد: زمان صدور IRC کاهش یافته و امکان صدور روزانه آن فراهم شده است. همچنین با رصد روزانه داشبورد فرآیند ترخیص، زمان ترخیص کالا کاهش یافته و سازوکاری برای برخورد و تعیین تکلیف سریع محصولات نامنطبق تدوین شده است.
وی با اشاره به توسعه سامانههای تخصصی گفت: پیگیری برای تسریع در بهرهبرداری از سامانه ثبت فرآوردههای تولید داخل در دستور کار قرار گرفته و تاکنون اطلاعات ۸۷ گروه و دسته و ۱۵۸ محصول در این سامانه ثبت شده است.
بهفر در ادامه به اقدامات انجام شده در حوزه ایمنی مواد غذایی اشاره کرد و افزود: برنامه پایش سموم کشاورزی مطابق با مصوبه شورای عالی سلامت ابلاغ شده و پیگیری برای شناسهدار کردن و رهگیری محصولات خام کشاورزی و اجرای بند خ ماده ۷۱ نیز دنبال شده است.
وی گفت: فرآیند ثبت منبع و امکان تعویق انجام برخی بازرسیها تا پایان شهریورماه برای کالاهای اصلی و مواد اولیه، با توجه به اسناد مثبته و سوابق قابل قبول واردات، نیز مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته است.
مدیرکل فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو افزود: تشدید نظارت بر مواد ورودی و اخذ گزارشهای هفتگی، مشارکت در تدوین شیوهنامه بازرسی و نمونهبرداری در چارچوب تفاهمنامه با سازمان ملی استاندارد و تعیین و ابلاغ دستورالعمل نحوه امحای محصولات نامنطبق، از دیگر اقدامات انجام شده در این دوره است.
وی با اشاره به برنامههای مقابله با تقلب گفت: کارگروه تقلبات تشکیل شده و محصولات پرمصرف مورد بررسی قرار گرفتهاند. همچنین برنامهریزی برای نمونهبرداریهای هدفمند در قالب PMS و تدوین نحوه برنامهریزی و اجرای PMQC توسط مسئولان فنی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
بهفر همچنین از مشارکت این اداره کل در تدوین آییننامه ماده ۳۴ کانون مسئولان فنی خبر داد و گفت: پیگیریهای لازم در این زمینه تا حصول نتیجه ادامه دارد.
مدیرکل فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با اشاره به تشکیل کارگروه رسیدگی به تخلفات گفت: این اقدام با هدف تسریع در رسیدگی به امور و متناسب با تغییر رویکرد از نظارت پیشینی به نظارت پسینی انجام شده است. افزایش پاسخگویی در سامانه میز خدمت و کاهش نیاز به حضور فیزیکی کارشناسان نیز از دیگر برنامههای دنبال شده در این دوره بوده است.
وی در پایان گفت: بازدید از واحدهای تولیدی با هدف شنیدن مستقیم چالشهای صنعت و پیگیری مسائل مرتبط با اصلاح فرآیندها و بهبود محیط کسبوکار، افزایش حضور کارشناسان ستادی در کمیتههای فنی معاونتهای غذا و دارو و تقویت حضور نظارتی ستاد اداره کل در بازرسیهای تصادفی و هدفمند، از دیگر اقداماتی است که برای ارتقای کیفیت نظارت و افزایش تعامل با فعالان صنعت دنبال شده است.
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