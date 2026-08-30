به گزارش خبرنگار مهر، حسین حیدری کایدان ظهر امروز در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: این واکسنها در دو مسیر بهداشت و داروخانهها به استان خوزستان اختصاص یافته است که شامل ۱۵ هزار دوز برای توزیع رایگان میان گروههای پرخطر اولویتدار از طریق مراکز بهداشت و بالغ بر ۵۰ هزار دوز برای عرضه در داروخانههای منتخب استان است.
وی افزود: این فرآیند بهصورت مرحلهای و با پایش مستمر موجودی و ثبت در سامانه تیتک انجام خواهد شد تا دسترسی پایدار به واکسن و توزیع متناسب با نیاز گروههای هدف فراهم شود.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به آغاز فصل شیوع بیماریهای حاد تنفسی تصریح کرد: واکسیناسیون استانداردترین و اثربخشترین راهکار علمی برای پیشگیری از پیامدهای حاد بیماری و کاهش نرخ بستری در گروههای پرخطر است.
حیدری کایدان گفت: بهترین بازه زمانی برای ایجاد ایمنی بهینه، پیش از گسترش و چرخش فعال ویروس در جامعه و در ماههای شهریور تا آبانماه است؛ هرچند تزریق آن تا پایان دیماه نیز برای افراد واجد شرایط سودمند خواهد بود.
وی ادامه داد: ایمنیزایی مؤثر واکسن معمولاً ۲ تا ۳ هفته پس از تزریق ایجاد میشود و با توجه به بهروزرسانی سالانه سویههای ویروس توسط سازمان جهانی بهداشت، تجدید سالانه واکسیناسیون برای حفظ سطح ایمنی مطلوب ضروری است.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با تشریح گروههای اولویتدار عنوان کرد: سالمندان بالای ۶۵ سال، کادر بهداشت و درمان، بیماران مبتلا به بیماریهای زمینهای مزمن نظیر دیابت، نارساییهای قلبی عروقی، بیماریهای ریوی، نارسایی کلیوی، افراد دارای چاقی مفرط، بیماران دارای نقص سیستم ایمنی، مبتلایان به سرطان و دریافتکنندگان عضو پیوندی با هماهنگی پزشک معالج، در اولویت دریافت واکسن قرار دارند.
حیدری کایدان در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر سه واکسن اصلی در شبکه توزیع کشور و استان عرضه میشود که واکسن فلوگارد فرآورده نوترکیب چهارظرفیتی تولید داخل است و برای رده سنی بالای ۱۸ سال تجویز میشود.
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