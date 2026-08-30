اجرای موسیقی بومی میناب در آخرین شب رویداد «روایت رحمت»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری رویداد «روایت رحمت»، آخرین شب رویداد هنری «روایت رحمت» شامگاه شنبه هفتم شهریور ۱۴۰۵ در حالی با حضور سید ضیا هاشمی معاون فرهنگی رئیس جمهور، زهرا بهروزآذر معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مدیران هنری، مسئولان، هنرمندان و علاقه‌مندان در محوطه تئاتر شهر برگزار شد که شهروندان تهرانی شاهد اجرای مجموعه‌ای از ویژه برنامه های موسیقی، نقالی و آئینی مختلف بودند.

در ابتدای برنامه، گروه «سازینه» به سرپرستی پیمان بزرگ نیا و مشتمل بر جمعی از شناخته شده ترین هنرمندان موسیقی نواحی ایران روی صحنه رفت و در قالب یک سفر موسیقایی از سراسر جغرافیای فرهنگی ایران مجموعه قطعات مختلفی را برای مخاطبان اجرا کردند.

در ادامه برنامه، بخش نقالی با اجرای سیدمهرداد کاووسی از همدان با عنوان «میرعاشقی» روی صحنه رفت ضمن اینکه پس از این بخش کلیپی از استقبال سومین شب رویداد برای حاضران پخش شد.

اجرای گروه «دفافان» از دیگر بخش‌های موسیقایی این شب بود که همچون شب‌های گذشته با دف‌نوازی و قطعات آئینی، فضای متفاوتی را در محوطه تئاتر شهر ایجاد کردمد.

از میناب تا تهران، اجرای هنرمندانی که داغ فرزندانشان را در دل داشتند

یکی از بخش‌های تأثیرگذار شب پایانی «روایت رحمت»، اجرای گروه موسیقی میناب یا آنامیس هرمزگان بود، گروهی که اعضای آن مسیر طولانی میناب تا تهران را برای حضور در این رویداد طی کرده بودند تا مولودی «ماه برار» را به سرپرستی حسن سبحانی مینابی روی صحنه ببرند.

سیدعباس سجادی مجری برنامه، پیش از اجرای این گروه با اشاره به مسافت طولانی طی‌شده از سوی هنرمندان میناب گفت: اعضای گروه حدود ۲۵ ساعت در راه بوده‌اند و در حالی خود را به تهران رسانده‌اند که داغ فرزندانشان را در دل دارند، اما برای حضور در جشن ولادت پیامبر اکرم (ص) و هفته وحدت، این مسیر را طی کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه «آنامیس» نام قدیم شهر میناب بود افزود: هر وقت پای وطن در میان بوده هنرمندان با حضور خود نشان داده‌اند، پای ایران ایستاده‌اند.

سجادی همچنین از حاضران خواست به احترام مردم هرمزگان و شهدای مدرسه میناب، اعضای این گروه را ایستاده تشویق کنند، درخواستی که با همراهی گسترده مخاطبان روبه‌رو شد.

اعضای گروه موسیقی میناب نیز در جریان اجرای خود از حاضران خواستند با دست زدن و همراهی ریتم‌ها در اجرای آنان مشارکت کنند، همراهی که به شکل‌گیری فضای پرشور و صمیمی در محوطه تئاتر شهر انجامید.

این گروه با بهره‌گیری از موسیقی نمایشی و عناصر موسیقایی بومی میناب روی صحنه رفت. اعضای گروه که حدود ۲ دهه در این حوزه فعالیت دارند، پیش از این نیز در جشنواره‌ها و رویدادهای موسیقایی مختلف حضور داشته و جوایزی را به دست آورده‌اند.

بخش دیگری از برنامه به موسیقی کردستان اختصاص داشت. در این بخش، از مرحوم خلیفه میرزا آغه غوثی، از استادان و خوانندگان پیشکسوت موسیقی کردستان و از چهره‌های شناخته‌شده موسیقی دف که به او لقب پرنده نادر نیز داده بودند، یاد شد و خلیفه عبدالرحمن غوثی، فرزند او به همراه گروه، روی صحنه رفت.

در ادامه، پیام عزیزی از هنرمندان فعال در حوزه موسیقی آئینی و عرفانی، روی صحنه رفت و پس از تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص)، ابراز امیدواری کرد اجرای موسیقی‌های آئینی بتواند به افزایش همدلی و هم‌اندیشی در جامعه کمک کند.

عزیزی موسیقی آئینی را بستری برای نزدیک‌تر شدن مردم به یکدیگر دانست و اجرای خود را در فضایی برگزار کرد که محور اصلی آن وحدت و همدلی بود.

هم زمان با اجرای برنامه‌های صحنه‌ای در آخرین شب رویداد «روایت رحمت»، آثار هنرمندان بخش هنرهای تجسمی نیز در ضلع غربی محوطه تئاتر شهر در معرض دید مخاطبان قرار داشت. هنرمندان این بخش با خلق زنده آثار خود، روند شکل‌گیری آثار تجسمی را در برابر دید حاضران به نمایش گذاشتند و مخاطبان نیز فرصت داشتند از نزدیک شاهد مراحل خلق این آثار باشند.

رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، محسن جوادی معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مهدی شفیعی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ایوب دهقانکار مشاور اجرایی معاونت فرهنگی، احمدحسین فتایی مشاور اجرایی معاونت هنری، نیکنام حسینی‌پور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارشاد، فاطمه محمدی مدیر موزه سینما و مسعود نجفی مدیر کل روابط عمومی سازمان سینمایی از جمله مهمانانی بودند که در شب آخر رویداد «روایت رحمت» حضور پیدا کردند.

رویداد هنری «روایت رحمت» به مناسبت گرامیداشت هزار و پانصدمین سال میلاد حضرت محمد (ص) و همزمان با هفته وحدت از چهارم تا هفتم شهریور از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰ در محوطه مجموعه تئاتر شهر برگزار شد.

