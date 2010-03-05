عملیات ساخت سد کارواندر خاش آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، رحمدل بامری در جلسه شورای اداری شهرستان خاش با اعلام این خبر اظهار داشت: ساخت این سد همزمان با طرح انتقال آب از کارواندر به شهر خاش آغاز خواهد شد .

فرماندار شهرستان خاش افزود: سد کارواندر با حجم 57 میلیون مترمکعب و به صورت بتونی و با اعتبار 350میلیارد ریال ساخته می شود .

امامان جمعه تشیع و تسنن خاش نیز در این جلسه با تبریک هفته وحدت بر خدمت رسانی مطلوب به مردم تأکید کردند .

سرهنگ شفیعی فرمانده سپاه ناحیه خاش نیز گفت: کاروانهای راهیان نور این شهرستان از 25 اسفند ماه برای بازدید از مناطق جنگی به غرب کشور اعزام خواهد شد .