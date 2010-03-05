جابه جایی مسافران دریایی 17.5 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای سازمان بنادر و دریانوردی نشان می‌دهد مجموع تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در 11 ماهه ابتدای سالجاری به بیش از 119 میلیون و 334 هزار تن رسید، این در حالی است که این میزان در مدت مشابه سال قبل بیش از 103 میلیون و 837 هزار تن بود.

برهمین اساس، مجموع تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در بنادر کشور در11 ماهه ابتدای سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 14.92 درصد افزایش یافت.

در همین حال، از مجموعه تخلیه و بارگیری کالا در بنادر تا پایان دی ماه امسال، بیش از 78 میلیون و 53 هزار تن به کالاهای غیر نفتی مربوط می شودکه نسبت به مدت مشابه سال قبل 16.66 درصد افزایش دارد.

همچنین حجم کل تخلیه و بارگیری کانتینر در بنادر کشور با 21.54 درصد افزایش از بیش از2 میلیون و 30 هزار TEU به بیش از 2 میلیون و 467 هزار TEU رسید.

آمارهای سازمان بنادر و دریانوردی می افزاید: میزان واردات نفتی از بنادر کشور نیز تا آذرماه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 17.85 درصد کاهش یافت، ضمن اینکه میزان واردات غیر نفتی از بنادر در همین مدت با 5.39 درصد افزایش مواجه شد.

البته صادرت کالاهای نفتی و غیر نفتی از بنادر در 11 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 6.19 درصد و بیش از 24.71 درصد افزایش نشان می دهد.

همچنین در حالی ترانزیت کالاهای غیر نفتی در 11 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر از یک درصد کاهش یافته است که ترانزیت کالاهای نفتی در همین مدت 39.72 درصد بالا رفت.

آمارهای سازمان بنادر و دریانوردی اضافه می کند: تعداد مسافران جابه جا شده از بنادر کشور بوسیله ناوگان دریایی در11 ماه ابتدای امسال در حدود 5 میلیون و 640 هزار نفر بودکه نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایشی 17.48 درصدی را نشان می دهد.

تعداد مسافرین دریایی جابه جا شده از بنادر در11 ماه ابتدایی سال قبل 4 میلیون و 800 هزارو 918 نفر گزارش شده بود.