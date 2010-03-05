تصمیم بی سابقه ای برای خانه دار شدن مردم گرفته شده است

علی نیکزاد در حاشیه بازدید صبح امروز از پروژه 12 هزار واحدی مسکن مهر شهرستان پاکدشت در گفتگو با خبرنگار مهر در پاکدشت افزود: خبر خوش این تصمیم اساسی و سرنوشت ساز شب عید نوروز به اطلاع مردم کشورمان خواهد رسید.

وی تاکید کرد: در طول 38 سال اخیر که از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می گذرد چنین تصمیمی گرفته نشده و این مسئله که به دستور رئیس جمهور بوده تاثیر بسزایی در روند ساخت مسکن خواهد داشت.

وزیر مسکن افزود: با افزایش تسهیلات مسکن از ابتدای سال 89 و اقدام ویژه ای که توسط دولت انجام خواهد شد و شب عید به اطلاع مردم می رسد، گام مهمی در جهت تسهیل خانه دار شدن مردم و حل مشکلات مسکن مهر برداشته خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تاثیر مطلوب این دو مسئله در روند رونق و پیشرفت مسکن کشور تاثیر گذار است و باعث می شود تا مردم با خیالی آسوده به خانه دار شدن فکر کنند.

پروژه مسکن مهر پاکدشت در 151 هکتار زمین و با 12 هزار واحد مسکونی در حال شکل گیری است که از این تعداد 6700 واحد به تعاونی ها واگذار شده است.