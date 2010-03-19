معاونت حمل و نقل شهرداری تهران: خطوط دوچرخه را راه اندازی کردیم

به گزارش خبرنگار مهر در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در مورد اصلاح الگوی مصرف، پنج شاخص در حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تعریف و پس از تایید و ابلاغ شهردار محترم تهران، به مرحله اجرا درآمده است.

طرح توسعه خطوط اتوبوسهای تندرو (ایجاد خط 7 در مسیر خیابان ولیعصر(عج) و آماده سازی خط 4 بزرگراه چمران)

اجرای این پروژه در راستای اصلاح الگوی مصرف و برای تکمیل شبکه خطوط تندرو تهران و رساندن آن به میزان 10 خط با طول مسیر 4160 کیلومتر صورت خواهد گرفت. که در این صورت کاهش آلاینده‌های زیست محیطی و کاهش مصرف سوخت، افزایش ظرفیت استفاده از حمل و نقل عمومی در راستای تحقق سهم 75 درصدی حمل و نقل عمومی و تغییر الگوی سفر و استفاده بهینه از زمان و جلوگیری از هدر رفت وقت شهروندان تنها بخشی از ثمرات آن خواهد بود.

علاوه بر این افزایش مطلوبیت سامانه حمل و نقل عمومی نزد شهروندان و ایجاد فرهنگ به کارگیری حمل و نقل عمومی و کاهش پنج درصدی سهم حمل و نقل شخصی بخش دیگری از ثمرات این کار خواهد بود.

فاکتورهای آماری کلیدی این طرح رساندن طول مسیر به 5/17 کیلومتر است که هم اکنون 7/7 کیلومتر از آن به طور کامل به بهره ‌برداری رسیده است. همچنین در همین راستا تعداد 24 ایستگاه به فاصله هر 700 متر برای این پروژه پیش‌بینی شده که جهت تعیین ایستگاه‌ها مراکز مهم تبادل سفر در نظر گرفته شده است.

تعداد ناوگان در نظر گرفته شده در این خط 150دستگاه اتوبوس مفصلی (دو کابین) و راست درب است که 116 دستگاه از این تعداد هم اکنون فعال هستند و در تمام طول مسیر پارکینگ حاشیه‌ای حذف شده است.

بر اساس برنامه های پیش بینی شده فرایند اجرایی و مکانیزم پروژه به این شرح است که یک سیستم حمل و نقل با کیفیت بالا که امکان جابجایی سریع، راحت و امن مسافران را با در نظر گرفتن مطلوبیت اتوبوس و در نتیجه حق تقدم اتوبوس نسبت به سایر وسایل نقلیه، سرعت بالای بهره‌برداری در کنار ایجاد ایمنی و استانداردها و خدمات مناسب به مسافران، فراهم می‌آورد.

تا پایان سال 1388 از مجموع اقدامتی که به این منظور اجرا شده می توان به بهره‌برداری کامل در حد فاصل خیابان شهید بهشتی - چهارراه پارک وی به طول 7/7 کیلومتر و انجام یک سری اقدامات جهت ارتباط کامل قطعات مختلف مسیر قبل و بعد از میدان ولیعصر(عج) برای رساند طول مسیر به 5/17 کیلومتر مسیر اشاره کرد.

اجرای این خط ویژه که فعلآ طول آن برابر با 7/7 کیلومتر است هم ثمرات فراوانی به همراه داشته است، به گونه ای که تا قبل از احداث خط ویژه، خطوط اتوبوس میدان راه‌آهن به میدان ونک و میدان ولیعصر(عج) به میدان تجریش که ظرفیت جابجایی روزانه 51 هزار و 800 مسافر را داشتند که پس از آن و بعد از احداث خط ویژه‌ این آمار به 170 هزار و 300 مسافر افزایش یافته است.

پیش از اجرای طرح، حجم مسافر جابجا شده در ساعت اوج صبح توسط ایستگاه‌های اتوبوس خیابان‌های ولیعصر(عج) در حدود 18 هزار و 600 مسافر بوده است در صورتی که بر اساس پیش بینیها با جایگزینی اتوبوس تندرو، حجم مسافر جابجا شده با افزایش حدوداً 62 درصدی به رقم 30 هزار و 200 مسافر در ساعت اوج صبح خواهد رسید.

از دیگر تاثیرات اجرای این طرح در خیابان ولیعصر می توان به تغییرات حجم وسایل نقلیه در اثر تغییر در شبکه معابر آن اشاره کرده که براساس مدل سازی صورت گرفته توسط شرکت مطالعات سازمان حمل و نقل و ترافیک، حجم عبور از این معابر به طور متوسط 100 درصد افزایش یافته است، همچنین اجرای این طرح به طور متوسط موجب کاهش 14 درصدی در تاخیرها، کاهش مصرف سوخت و کاهش زمان سفرهای شهری نیز شده است

متوسط سرعت حرکت اتوبوسها در ساعت اوج در خط ویژه ولیعصر(عج) برای وضعیت موجود در حدود 8 کیلومتر بر ساعت است که با احداث اتوبوس تندرو در خیابان ولیعصر(عج) متوسط سرعت حرکت اتوبوس‌ها در خط ویژه به حدود 17 کیلومتر بر ساعت خواهد رسید.

طرح و راه اندازی و توسعه خطوط دوچرخه در منطقه 8

توسعه و ترویج فرهنگ استفاده از دوچرخه به عنوان یک وسیله نقلیه سالم از دیگر برنامه هایی بود که شهرداری تهران در سال گذشته به اجرای آن رو آورد، استفاده از این وسیله نقلیه علاوه بر اصلاح الگوی مصرف موجب تغییر الگوی سفر و کاهش آلاینده‌های زیست محیطی، حذف بخشی از سفرهای موتوری، ترویج فرهنگ دوچرخه سواری به عنوان مد سفر، افزایش سلامت و ایمنی شهروندان و کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا و صوت خواهد شد.



سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری به همین منظور در منطقه 8 تهران با ایجاد 60 کیلومتر مسیر دوچرخه سواری، 34 خانه دوچرخه و تهیه یک هزار و 300 دستگاه از این وسله نقلیه و همچنین ایجاد بانک نرم افزاری اطلاعات مربوط به افراد متقاضی بهره برداری از سیستم و ایجاد امکان گرفتن و تحویل دادن دوچرخه از هر یک از ایستگاه‌های طول مسیر شرایط را برای استفاده راحت از دوچرخه برای شهروندان تهرانی فراهم کرده است.

طرح مکانیزاسیون کنترل محدوده ترافیک

جلوگیری از ورود ماشینهای فاقد طرح ترافیک و کنترل حجم تردد در محدوده طرح یکی از اصلیترین مسائلی است که برای کنترل ترافیک این بخش مهم از شهر تهران همیشه انرژی و پتانسیل فراوانی را از شهرداری و پلیس راهنمایی و رانندگی به خود معطوف می کند، شهرداری تهران به همین منظور و برای کنترل بهتر،دقیقتر این محدوده طرح مکانیزاسیون کنترل را در دستور کار خود قرار داد.

این طرح علاوه بر ثمراتی که در راستای اصلاح الگوی مصرف خواهد داشت، حذف نیروی انسانی کنترل کننده در کلیه مبادی، حذف سیستم سنتی کنترل محدوده ترافیک و رفع خطاهای خواندن پلاک و اعمال قانون و جریمه متخلفین، بالا بردن سرعت تشخیص و ثبت شماره خودروها، نگهداری و مدیریت حجم بزرگی از اطلاعات تردد خودروها برای برنامه ریزی در آینده و تشخیص صحیح متخلفین و کاهش 90 درصدی تردد غیرمجاز به محدوده طرح ترافیک نیز از دیگر ثمرات آن خواهد بود.

کاهش آلودگی هوا و حجم ترافیک ،تسهیل در رفت و آمد و افزایش سرعت خودروها در محدوده طرح ترافیک از دیگر آثار اجرای طرح مکانیزاسیون کنترل محدوده ترافیک خواهد بود. شهرداری تهران برای این کار تا ابتدای سال 89 در حدود 100 معبر ورودی محدوده طرح را پوشش خواهد داد و پس از آن تعداد معابر پوشش داده شده را به 160 مورد افزایش خواهد داد.

طرح استقرار و توسعه سیستم مکانیزه کنترل بزرگراهی

تخلفات صورت گرفته در بزرگراه های شهر که اغلب قریب به اتفاق آنها به سرعت غیر مجاز مربوط می شود از دیگر مشکلاتی است که علاوه بر به خطر انداختن سلامت شهروندان موجب افزایش آلودگی صوتی و هوای شهر نیز می شود، علاوه بر این سرعت زیاد برخی خودروها که امکان کنترل آن در بزرگراهها بسیار مشکل است یکی از عوامل افزایش میزان مصرف و هدر رفت سوخت نیز هست،سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری با استقرار و توسعه سیستم مکانیزه کنترل بزرگراهی در بزرگراها میزان سرعت خودروها را به کنترل خود در آورده است.

با اجرای این طرح نیاز به نیروی انسانی کنترل کننده از بین رفته و ساماندهی الکترونیکی و تقسیم ترافیک در سایر معابر و بزرگراه‌ها، کاهش تصادفات منجر به جرح و خسارت، کاهش آلاینده‌ها، کاهش مصرف سوخت، افزایش و تسهیل تردد و نظم ترافیکی و مهیا کردن شرایط برای استفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده توسط دوربین‌ها برای مهندسی حمل و نقل و ترافیک را در پی داشته است.

خرید 60 دوربین و تجهیزات جانبی جهت نصب در بزرگراه‌ها شروع و عملیات عمرانی و اجرایی 13 دوربین در دو محور بزرگراهی شهید صدر و شهید بابایی و 12دوربین در محور شیخ فضل الله و تهران- کرج به پایان رسیده است. که اجرای این طرح تاکنون موجب کاهش مصرف 150 هزار لیتر بنزین در ماه در سه بزرگراه نیایش، امام علی(ع) و صیاد شیرازی، کاهش حدود39 درصد آمار تصادفات منجر به جرح و خسارت، کاهش حدود 20 درصد آلاینده‌های هوا، کاهش 100 درصدی تلفات جانی شده است.

ایجاد بلیت الکترونیکی مشترک اتوبوس و مترو

یکی از اصلیترین نمادهای مدیریت سنتی در شهر تهران را می توان بلیطهای کاغذی 20 تومانی اتوبوس دانست، بلیطهایی که عمرشان به چند ده سال می رسد و همچنان بدون کوچکترین تغییر به جز در زمینه قیمت به کار خود ادامه می دهند، شهرداری تهران اما برای سوق دادن پایتخت به سمت یک شهر الکترونیک در سال 88 طرح بلیطهای الکترونیک و در ادامه حذف بلیطهای کاغذی را در دستور کار خود قرار داده است.

ثمره اجرای طرح بلیط الکترونیک تنها به حذف بلیت کاغذی محدود نخواهد ماند و افزایش سرعت در استفاده و هزینه برای شهروندان و شهرداری، تسهیل استفاده مسافران از اتوبوس‌های شهری، امکان دسترسی به آمار دقیق مسافران در طی سفرهای روزانه به منظور برنامه ریزی ترافیکی متناسب هر ایستگاه، صرفه جویی در زمان و صرفه جویی در مصرف کاغذ و موارد زیست محیطی آن نیز در دیگر ثمرات این طرح مدرن خواهد بود.

در همین راستا تاکنون بیش از چهارهزار و 200دستگاه اتوبوس به سیستم الکترونیک تجهیز و یک هزار دستگاه شارژ کارت در سطح شهر نیز راه اندازی شده است. همچنین تاکنون کابل کشی و آماده شدن پنج هزار دستگاه اتوبوس شرکت خصوصی و عمومی، نصب حدود چهار هزار و 200 دستگاه کارت خوان از ابتدای شهریور ماه و آموزش هفت هزار راننده بخش عمومی اتوبوسرانی جهت استفاده از دستگاه‌ها به اتمام رسیده است.