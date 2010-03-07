ترور ناکام یکی از نامزدهای ائتلاف مالکی/ 12 کشته در انفجار بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی العربیه، "شحمانی" یکی از نامزدهای وابسته به ائتلاف دولت قانون از ترور نجات یافت.

یک مرکز رای گیری در محله المنصور در بغداد نیز هدف انفجار قرار گرفت که در نتیجه آن 4 نفر زخمی شدند.

همچنین محله الجهاد بغداد نیز هدف حمله خمپاره ای قرار گرفت. انفجار دیگری در بغداد که منجر به تخریب یک ساختمان شد 12 نفر کشته شدند.

خاطرنشان می شود این حملات در حالی رخ می دهد که نیروهای امنیتی عراق تدابیر شدیدی برای تامین امنیت در جریان برگزاری انتخابات اتخاذ کرده اند.

دومین انتخابات پارلمانی عراق از ساعاتی پیش در عراق آغاز شده است. این در حالی است که شبکه تروریستی القاعده تهدید کرده است تمامی کسانی که در این انتخابات شرکت خواهند کرد را می کشد.