اعتبارات بخش راه در کهگیلویه و بویراحمد 100 درصد افزایش می یابد

منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: با پیگیری های انجام گرفته، اعتبارات این بخش از 200 میلیارد ریال به 400 میلیارد ریال افزایش یافته است که این میزان 30 درصد اعتبارات عمرانی استان را شامل می شود.

وی بیان کرد: این میزان اعتبار در سه بخش راه روستایی، راهداری و راهسازی هزینه می شود که سهم بخش راه روستایی 40 درصد، راهداری 35 درصد و راهسازی 25 درصد از این اعتبار است.

این مسئول همچنین عنوان کرد: 200 میلیارد تومان برای اجرای سه طرح مهم راهسازی در استان پیش بینی شده است.

حبیبی یادآور شد: این اعتبار برای تکمیل محور ارتباطی "باغچه" - "دهدشت"، چهار خطه کردن جاده "بابامیدان" - "گچساران" و باند دوم محورارتباطی "یاسوج" - "سی سخت" در نظر گرفته شده است

وی بیان داشت: مناقصه جاده "باغچه" - "دهدشت" تا قبل از پایان امسال به اجرا گذاشته می شود و عملیات اجرایی تعریض جاده یاسوج- سی سخت و بابامیدان - گچساران نیز از ابتدای سال آینده آغاز می شود.

حبیبی با بیان اینکه از مجموع پنج هزار و 600 کیلومتر جاده در استان حدود چهار هزار و 600 کیلومتر راه روستایی است، اظهار داشت: میزان اعتبار راه های روستایی استان از40 میلیارد ریال در سال 87 به 82 میلیارد ریال در سال جاری افزایش یافته است.

وی افزایش ظرفیت محورهای ارتباطی، افزایش ایمنی راه ها و تعمیر و نگهداری جاده های استان را مهمترین اولویت کاری اداره راه و ترابری استان عنوان کرد و بیان داشت: برای افزایش ایمنی در جاده ها نقاط حادثه خیز حذف می شوند و افزایش علائم، خط کشی مسیرها و روشنایی محورهای مورد نیاز در دستور کار قرار می گیرد.