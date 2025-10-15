نوبخت: ۲۴ پروژه ایمنی و راهداری در ساری در حال اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نوبخت ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از پروژه‌های راهداری از اجرای ۲۴ طرح زیرساختی در حوزه حمل‌ونقل و راهداری با مجموع اعتباری بالغ بر ۳۸۰ میلیارد تومان خبر داد و این اقدامات را گامی جدی در راستای ایمن‌سازی مسیرها، تسهیل عبور و مرور و توسعه متوازن مناطق شهری و روستایی برشمرد.

وی با اشاره به اهمیت به‌روزرسانی و تقویت شبکه جاده‌ای در مرکز استان مازندران اظهار داشت: مجموعه‌ای از پروژه‌های عمرانی در حوزه راه و راهداری در نقاط مختلف شهرستان آغاز شده که اهدافی چون ارتقای ایمنی، کاهش تصادفات، روان‌سازی ترافیک و تسهیل دسترسی روستاها به خدمات را دنبال می‌کند.

وی با بیان اینکه همکاری مستمر اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان با فرمانداری، زمینه‌ساز اجرای سریع‌تر طرح‌ها شده است، افزود: یکی از محورهای اولویت‌دار در این مجموعه، رفع نقاط پرخطر در مسیر تلاوک با اعتبار ۲۳ میلیارد تومان است که نقش مهمی در کاهش تصادفات دارد.

فرماندار ساری همچنین از احداث دوربرگردان در مناطق آکند و حمیدآباد با مجموع اعتبار ۲۷ میلیارد تومان خبر داد و گفت: این طرح‌ها با رویکرد افزایش ایمنی تردد در نقاط پرترافیک و دارای سابقه تصادف بالا طراحی شده‌اند.

به گفته نوبخت، تعریض محورهای پنبه‌چوله–آبمال، لاریم، پنبه‌زارکتی و کوهی‌خیل با مجموع اعتبار نزدیک به ۱۷۳ میلیارد تومان از دیگر اقدامات مهمی است که در راستای افزایش ظرفیت مسیرها و بهبود زیرساخت‌های تردد اجرایی شده است.

وی ادامه داد: پروژه‌های ایمن‌سازی جاده‌های بخش رودپی و رودپی شمالی نیز با نصب گاردریل، نیوجرسی و اجرای جدول‌گذاری، با اعتبار ۱۴ میلیارد تومان در حال انجام است.

نوبخت با اشاره به لزوم ارتقاء سطح خدمات راه در مناطق روستایی، گفت: روکش آسفالت محور چهاردانگه با ۲۴ میلیارد تومان، روستاهای سیاوش‌کلا و بالاده با ۸ میلیارد و محور چالو با ۱۶ میلیارد تومان اعتبار، تنها بخشی از اقدامات برای بهسازی مسیرهای فرعی و اصلی روستایی است.

وی همچنین افزود: طرح‌هایی نظیر تعریض ورودی روستای امره با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان، احداث پل ماشین‌کلا با ۳ میلیارد تومان و زیرسازی و آسفالت جاده‌های منتهی به روستاهای سنگین و لاجیم با ۶ میلیارد تومان در دستور کار قرار دارند که موجب اتصال بهتر این مناطق به شبکه راه‌های اصلی خواهد شد.