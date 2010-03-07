تدوین دستورالعمل حمایتی قانون هدفمندی یارانه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک افقهی با صدور ابلاغیه ای به معاونان، مشاوران و مدیران کل این سازمان و نیز مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی با هدف توسعه تعامل با فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی گفت: فعال سازی اتاقهای مشترک با کشورها و هماهنگی و برنامه ریزی برای تقویت حضور و نقش آفرینی این اتاقها در بعد برنامه های ترویجی نظیر هیأتهای تجاری، برگزاری نمایشگاهها و نیز در بعد مباحث راهبردی و تدوین استراتژیهای حضور در بازارهای هدف؛ باید در دستور کار قرار گیرد.
معاون وزیر بازرگانی خواستار کمک به تقویت هر چه بیشتر اتاقهای استانهای سراسر کشور و توجه ویژه به نظرات، رهنمودها و پیشنهادات آنان شد و افزود: در تدوین دستورالعملها و آییننامه های مختلف نظرات این تشکل ها باید مورد توجه قرار گیرد، ضمن اینکه به برگزاری نخستین نشست مشترک رؤسای اتاقها و سازمانهای بازرگانی استانها نیز توجه ویژه ای مبذول شود.
وی با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی گسترده از پتانسیل های تجاری خاطرنشان کرد: در این ابلاغیه برای اطلاعرسانی گستردهتر از پتانسیلهای تجاری سراسر کشور، تدوین جلسات کارشناسی با اتحادیه ها، تشکلها، اتاقهای استانی و کنفدراسیون صادرات غیرنفتی، تدوین برنامه جامع بهره برداری موثر از امکانات و زمانهای رادیو تجارت و حداکثر تلاش برای استفاده از برنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران در انعکاس نظرات، برنامه ها و ظرفیتهای صادراتی کشور مورد توجه قرار گرفته است.
افقهی بر ضرورت اجرای دقیق منشور همکارهای اتاق بازرگانی تاکید و تصریح کرد: در جهت اجرای دقیق و کامل منشور همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و وزارت بازرگانی، تمام معاونتها و ادارات کل سازمان ملزم به اجرای کامل تصمیمات اتخاذ شده در شورای راهبردی این منشور بوده و باید در برنامه های سنواتی اعتبارات و زمان مورد نیاز برای آنها را پیش بینی نمایند.
وی افزود: بازاریابی و تنظیم روابط بر اساس این ابلاغیه موظف است، با همکاری اتاقهای مشترک کشورها، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون ضمن پیشبینی ساز و کار تدوین استراتژیهای تجاری کشورمان با کشورهای هدف مورد توافق، نسبت به تدوین این استراتژیها و تعیین استانهای معین، هر یک در یک زمانبندی مشخص اقدام و گزارش اقدامات را به ریس کل سازمان توسعه تجارت ارائه دهند.
افقهی گفت: براساس این ابلاغیه، تمام معاونتها با کمک اتاق بازرگانی و اتاق تعاون موظفند با بررسی دقیق مجموعه وظایف و مأموریتهای سازمان نسبت به احصای اموری که بتوان به بخش خصوصی واگذار شود همت گمارده و فهرست این وظایف را ارائه دهند.
معاون وزیر بازرگانی همچنین در این ابلاغیه، بر همراهی بخش خصوصی و تعاونی فعال و علاقهمند در سفرهای ریاست جمهوری و وزیر بازرگانی و کمیسیونهای مشترک با سایر کشورها و دعوت از نمایندگان اتاقهای بازرگانی و تعاون سراسر کشور و برپایی سمینارهای فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری کشورمان با کشورهای هدف تاکید نموده است.
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران با هدف تعامل گسترده با مخاطبان و ذینفعان اصلی سازمان نسبت به برگزاری جلسات منظم و نوبه¬ای معاونین با مسئولان و اعضای هیأت رئیسه اتحادیه ها، اتاقهای بازرگانی و تعاون، کنفدراسیون صادرات و اتاقهای مشترک کشورها تاکید ویژه نموده است تا تعامل گسترده تر با آنان با قوت و سرعت بیشتری صورت گیرد و ضمن بهرهگیری از نظرات صائب، کارشناسانه و دلسوزانه ، مشکلات و موانع احتمالی به سرعت رفع شود.
بر این اساس این ابلاغیه معاونین و مدیران کل سازمان باید اهتمام ویژه ای را برای اجرای دقیق این کار انجام دهند و گزارش اقدامات را به طور نوبه¬ای و منظم به رییس سازمان توسعه تجارت ارائه دهند.
سازمان توسعه تجارت ایران در طرحی نمادین به دستور ریاست کل، تخصیص قضای ویژه ای را برای پذیرش و تگریم فعالان اقتصادی و صادرکنندگان در محل این سازمان در نظر گرفته است.
نظر شما