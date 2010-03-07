تدوین دستورالعمل حمایتی قانون هدفمندی یارانه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک افقهی با صدور ابلاغیه ای به معاونان، مشاوران و مدیران کل این سازمان و نیز مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی با هدف توسعه تعامل با فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی گفت: فعال سازی اتاقهای مشترک با کشورها و هماهنگی و برنامه ریزی برای تقویت حضور و نقش‌ آفرینی این اتاقها در بعد برنامه های ترویجی نظیر هیأتهای تجاری، برگزاری نمایشگاه‌ها و نیز در بعد مباحث راهبردی و تدوین استراتژیهای حضور در بازارهای هدف؛ باید در دستور کار قرار گیرد.

معاون وزیر بازرگانی خواستار کمک به تقویت هر چه بیشتر اتاقهای استانهای سراسر کشور و توجه وی‍ژه به نظرات، رهنمودها و پیشنهادات آنان شد و افزود: در تدوین دستورالعملها و آیین‌نامه های مختلف نظرات این تشکل ها باید مورد توجه قرار گیرد، ضمن اینکه به برگزاری نخستین نشست مشترک رؤسای اتاق‌ها و سازمان‌های بازرگانی استانها نیز توجه ویژه ای مبذول شود.

وی با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی گسترده از پتانسیل های تجاری خاطرنشان کرد: در این ابلاغیه برای اطلاع‌رسانی گسترده‌تر از پتانسیل‌های تجاری سراسر کشور، تدوین جلسات کارشناسی با اتحادیه ها، تشکلها، اتاقهای استانی و کنفدراسیون صادرات غیرنفتی، تدوین برنامه جامع بهره‌ برداری موثر از امکانات و زمانهای رادیو تجارت و حداکثر تلاش برای استفاده از برنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران در انعکاس نظرات، برنامه ها و ظرفیتهای صادراتی کشور مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته افقهی، بر اساس این ابلاغیه، در اعطای مجوزهای نمایشگاهی و هیأت‌های تجاری، اولویت با نهادهای بخش خصوصی و تعاونی علاقمند و توانمند در این بخش است و مادامی که بخش خصوصی و تعاونی واجد شرایط برای فعالیت در این حوزه ها، اعلام آمادگی کرده باشند، واگذاری فعالیت به غیر از آن موضوعیتی نخواهد داشت.

رئ س کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: از دیگر تدابیر اتخاذ شده در این ابلاغیه، ارایه گزارشهای تخصصی، فنی و اقتصادی رایزنان بازرگانی سازمان توسعه تجارت در بازارهای هدف، به طور منظم و نوبه ای به تمام تشکلها، اتحادیه ها و اتاقهای بازرگانی سراسر کشور است.

وی با تاکید بر ضرورت توانمندسازی تشکل های صادراتی خاطرنشان کرد: برای توانمندسازی تشکل های صادراتی نیز مقرر شده تا با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزی، مجموعه ای از آموزشهای مورد نیاز به تفکیک هر استان تدوین و اجرا شود.

افقهی بر ضرورت اجرای دقیق منشور همکارهای اتاق بازرگانی تاکید و تصریح کرد: در جهت اجرای دقیق و کامل منشور همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و وزارت بازرگانی، تمام معاونت‌ها و ادارات کل سازمان ملزم به اجرای کامل تصمیمات اتخاذ شده در شورای راهبردی این منشور بوده و باید در برنامه های سنواتی اعتبارات و زمان مورد نیاز برای آنها را پیش بینی نمایند.

وی افزود: بازاریابی و تنظیم روابط بر اساس این ابلاغیه موظف است، با همکاری اتاقهای مشترک کشورها، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون ضمن پیش‌بینی ساز و کار تدوین استراتژیهای تجاری کشورمان با کشورهای هدف مورد توافق، نسبت به تدوین این استراتژیها و تعیین استان‌های معین، هر یک در یک زمان‌بندی مشخص اقدام و گزارش اقدامات را به ریس کل سازمان توسعه تجارت ارائه دهند.

افقهی گفت: براساس این ابلاغیه، تمام معاونت‌ها با کمک اتاق بازرگانی و اتاق تعاون موظفند با بررسی دقیق مجموعه وظایف و مأموریت‌های سازمان نسبت به احصای اموری که بتوان به بخش خصوصی واگذار شود همت گمارده و فهرست این وظایف را ارائه دهند.



وی اظهار داشت: با توجه به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی، کلیه معاونت‌ها باید ضمن اهتمام جدی به تدوین دستورالعمل حمایتی ویژه اجرای این قانون، برنامه های عملیاتی خود را جهت حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی با مشورت اتاق‌های بازرگانی و تعاون در سال 89 تدوین کنند.

معاون وزیر بازرگانی همچنین در این ابلاغیه، بر همراهی بخش خصوصی و تعاونی فعال و علاقه‌مند در سفرهای ریاست جمهوری و وزیر بازرگانی و کمیسیونهای مشترک با سایر کشورها و دعوت از نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و تعاون سراسر کشور و برپایی سمینارهای فرصت‌های تجاری و سرمایه گذاری کشورمان با کشورهای هدف تاکید نموده است.

وی تاکید کرد: در خصوص اعزام هیأت‌های تجاری به کشورهای هدف، به طور هدفمند و معطوف بر بازارهای هدف و با اولویت هیئتهای تخصصی بازاریابی، باید کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان، نماینده حوزه جغرافیایی ذیربط در وزارت امور خارجه و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و تعاون تشکیل شود که به ارایه تقویم واحد و مشخصی برای سال آینده بپردازد.

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران با هدف تعامل گسترده با مخاطبان و ذینفعان اصلی سازمان نسبت به برگزاری جلسات منظم و نوبه¬ای معاونین با مسئولان و اعضای هیأت رئیسه اتحادیه ها، اتاق‌های بازرگانی و تعاون، کنفدراسیون صادرات و اتاق‌های مشترک کشورها تاکید ویژه نموده است تا تعامل گسترده تر با آنان با قوت و سرعت بیشتری صورت گیرد و ضمن بهره‌گیری از نظرات صائب، کارشناسانه و دلسوزانه ، مشکلات و موانع احتمالی به سرعت رفع شود.

وی دفتر ترویج تجارت موظف کرد تا روش ارزیابی بنگاه‌ها و تشکل‌های فعال و ممتاز حاضر در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی هیأت‌های تجاری و حاضر در مراکز تجاری خارج از کشور و نظایر آن را با کمک اتاق‌های بازرگانی و تعاون تدوین و شیوه¬های تقدیر از برگزیدگان را ارایه نمایند.

افقهی گفت: بر اساس این ابلاغیه، استفاده از ظرفیت فوق‌العاده و برگزاری نمایشگاه اکسپوی 2010 شانگهای برای توسعه صادرات غیرنفتی با همکاری اتاق مشترک ایران و چین، اتاق ایران و تعاون مرکزی و برنامه‌ریزی دقیق برای بهره برداری مناسب تجاری از این رویداد جهانی برای معرفی و عرضه پتانسیل‌های کشورمان می بایست مود توجه قرار گیرد.

وی تکریم و پاسداشت مقام عالی کارآفرینان، صنعتگران، تجار و بازرگانان و صادرکنندگان را به عنوان یکی از ارزش‌های اساسی و افتخارات سازمان توسعه تجارت مورد تاکید قرار داد و گفت: انتظار می رود، آنچنان اشتیاق به خدمت در رفتار، گفتار و کردار ما مشهود باشد که صادرکنندگان، سازمان را خانه دوم خود بدانند.

بر این اساس این ابلاغیه معاونین و مدیران کل سازمان باید اهتمام وی‍‍‍‍ژه ای را برای اجرای دقیق این کار انجام دهند و گزارش اقدامات را به طور نوبه¬ای و منظم به رییس سازمان توسعه تجارت ارائه دهند.



سازمان توسعه تجارت ایران در طرحی نمادین به دستور ریاست کل، تخصیص قضای ویژه ای را برای پذیرش و تگریم فعالان اقتصادی و صادرکنندگان در محل این سازمان در نظر گرفته است.