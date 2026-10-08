حریق تریلی در محور آرادان- سرخه؛ حادثه برای ۲ کارگر شهرک صنعتی ایوانکی

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از واژگونی و حریق تریلی کیلومتر ۴۲ محور آرادان به سرخه نیمه شب خبر داد و بیان کرد: عوامل پایگاه ده نمک برای امداد رسانی به سرعت عازم محل شدند.

وی از فوت در دم راننده طی این حادثه ابراز تأسف کرد و توضیح داد: حریق به سرعت مهار و پیکر متوفی از خودرو رها سازی شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از سقوط ارتفاع دو نفر نیمه شب در شهرک صنعتی پایتخت واقع در ایوانکی، خبر داد و یادآور شد: اقدامات نجات فنی برای مصدومان انجام گرفت.

درخشان ادامه داد: با همراهی اورژانس و آتش نشانی مصدومان که از اتباع خارجی بودند راهی مراکز درمانی شدند.

وی افزود: رعایت نکات ایمنی هنگام کار در نواحی صنعتی و همچنین احتیاط در رانندگی توصیه همیشگی ما به شهروندان است.